Don Benito disfruta, Cacereño sufre

El Don Benito sabía antes de acabar su partido en Valdivia que el Cacereño de Ximo Mas había caído derrotado (2-1) en Aceuchal. Los calabazones sonreían. Y vencían (0-2) a un Valdivia que se complica la vida. Los de Juan García son los grandes triunfadores de la trigésima sexta jornada en la Tercera División extremeña. Logran el liderato por primera vez en la temporada. Sus próximos compromisos, ante Amanecer y Montijo.

Si el CPC y la UPP no fallan y tampoco lo hacen los rojiblancos, el Emilio Macarro volvería a ser escenario de celebración de un título. Ya lo festejó allí el CPC la temporada pasada. No obstante, si el ‘DonBe’ vence el próximo domingo, podría haber alirón. Para ello, el Valdivia debe puntuar en el Príncipe Felipe. Los de García tienen el golaverage ganado a una UPP que certificó su billete para play off tras vencer al Olivenza (0-1).

Amanecer o Montijo pueden restar puntos al Don Benito, se aferran en Cáceres. Si CPC y UPP no fallan en sus dos últimos compromisos, los de Ximo Mas tienen mucho que decir. Ganan el golaverage en todos los casos. Tanto a los de García como a los de Pastelero. Y en caso de triple empate, los verdes serían campeones. Valdivia y Amanecer, para Cacereño. Jerez y Pueblonuevo, para la UPP.

La tarde iba de transistores. La chispa del fútbol. Los jugadores del Coria también sabían que el Moralo había fallado en Jerez (2-1). Sufrieron, pero vencieron a un descendido Santa Amalia (0-1) que vendió cara su piel. Los de Miguel Rubio se sitúan a tres puntos de los pupilos de Emilio Gil. El golaverage favorece a los caurienses.

el Azuaga se erige como juez de esa cuarta plaza. Es el rival más complicado que tiene en su calendario el Moralo. Los de Emilio Gil finalizan la liga en Santa Amalia. El Coria se enfrentará al Diocesano y cerrará la temporada ante el Trujillo. Dos jornadas de infarto. De nuevo, los transistores serán fundamentales.

Por la otra liga, el Jerez es el gran triunfador. Sexta plaza y mucho mérito del veterano equipo de Vázquez Bermejo. Diocesano y Azuaga, tras sendos empates ante Calamonte y Castuera, siguen en la pelea por la séptima plaza. Montijo, Castuera y Aceuchal certificaron su permanencia una temporada más en Tercera.

El purgatorio

Si emocionante es la lucha por arriba, vibrante lo es por la permanencia. El infierno aguarda. Ahí ya se encuentra el Santa Amalia, que es desde hace unas semanas equipo de Primera Extremeña. Faltan dos plazas para completar el viaje al purgatorio. Trujillo, tras su derrota (0-1) ante el Extremadura ‘B’ y Arroyo, que logró un empate ante el Amanecer (1-1) son los inquilinos de esas plazas.

Dos jornadas y los siete equipos metidos en esa pelea deberán pelear para sobrevivir. El filial del Extremadura, Pueblonuevo y Olivenza lo tienen casi hecho. Por calendario, Valdivia y Amanecer son los peor parados. El equipo de Romero se mide al Don Benito y Cacereño. Difícil tarea. El conjunto de Ricardo Tapia visita el Príncipe Felipe y recibe al Extremadura ‘B’. Una victoria les da vida.

El Arroyo de Javi Moreno, que parecía sentenciado hace poco lo tiene más asequible por calendario. No puede fallar ante Montijo y Olivenza, que apenas se juegan nada. El Trujillo de Liberal también tiene una ardua labor: debe ganar a Calamonte y Coria. Los pronósticos están para romperlos. Así de bonito e impredecible es el fútbol. Dos finales. Dos oportunidades.