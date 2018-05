El Don Benito no se relaja

Tras cuatro años caminando en la oscuridad el Don Benito espera que llegue el Amanecer. El Vicente Sanz tendrá seguramente una de las mejores entradas de los últimos años porque después de diez años los rojiblancos podrían ser campeones, siempre y cuando pinche el Cacereño. De momento nadie cambia su rutina. Ni entrenador ni jugadores quieren pensar más allá del partido del domingo a las 18:00 horas.

«Por ahora el amanecer es nuestro rival y no hay más que los tres puntos que hay en juego. No podemos mirar más allá», asegura el entrenador de los calabazones, Juan García, quien admite que no ha perdido tiempo en mirar posibles rivales entre los equipos clasificados de otros grupos.

De momento prefiere centrarse en el domingo y después tocará el domingo siguiente. Un campeonato que están rozando y que supondría una gran gesta para ellos: «Sería conseguir un premio que pondría un broche a una gran temporada».

Reitera que en este grupo cualquier equipo es peligroso tanto en casa como fuera y que hay que estar muy concentrado ahora para no pinchar. Saben también que el Amanecer se juega mucho, tanto como ellos. Los de Sierra de Fuentes están sólo un puesto por encima del descenso y puntuar sería vital para salvarse. «La presión existirá, pero no vamos a cambiar nada de nuestro guion, vamos seguir en la misma rutina y tenemos que intentar centrarnos en el partido más inmediato y conseguir los tres puntos», reitera García.

El mensaje para los suyos tanto ahora como en los próximos play off será el mismo. Estar centrados en el orden defensivo e intentar buscar el gol con la calidad de sus hombres de ataque. Para este fin de semana tendrán dos bajas importantes como son las del delantero Amorín y la del lateral Ricardo Durán. Aunque son bajas importantes García confía en una plantilla en la que casi nadie tiene el puesto asegurado. «Llegamos donde estamos gracias a la seriedad defensiva, al orden y a la portería a cero», recuerda. En este sentido los números le dan la razón al Don Benito porque en casa sólo han perdido un partido en esta liga (contra el Cacereño) y han empatado dos (Calamonte y Coria).

Sin confiarse

De momento no hay opción alguna a la relajación y aunque el play off era el único objetivo en esta campaña ya no quieren desperdiciar la gran oportunidad de llevarse un campeonato de Tercera División que no consiguen desde la 2007-2008. «Cualquier equipo te planta cara y te puede sorprender y no queremos que nos sorprenda nadie porque si hemos llegado hasta aquí y lo dejamos escapar sería un poco irresponsable por nuestra parte».

La lucha por el liderato está más apretada que nunca y todo puede pasar. Porque si el Don Benito pincha en los dos partidos que restan podría terminar tercero, ganando uno se asegurarían al menos la segunda plaza y con dos triunfos serían campeones. Si ganan pero el Cacereño también, tendrían que esperar una semana más e intentar ganar al Montijo en su casa pero si los rojiblancos ganan y los vecinos de Valdivia sacan al menos un punto de Cáceres el Don Benito sería campeón en su estadio, algo que no sucede desde la 2003-2004, cuando además se consiguió el ascenso. «Eso sería demasiado ser optimista y yo lo firmaría ahora mismo, pero es difícil», asegura García.

El sábado espera una tarde de nervios, transistores, móviles y emoción. Como son los domingos del mes de mayo en el fútbol modesto.