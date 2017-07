Hasta donde dicte el futuro

Dos semanas después de proclamarse campeona de España sub-23, Paula Josemaría (Moraleja, 31 de octubre de 1996) recuerda su final en León, «estaba muy nerviosa, pero a medida que fue transcurriendo el partido, me relajé». Y, con la euforia aún en el cuerpo, reconoce que le costó asimilar que se había colgado el oro, una condecoración que considera un premio a todo el trabajo realizado durante meses.

Siempre ha recalcado que su sueño era pelear por algo importante y admite que ganar el torneo nacional ha sido el pistoletazo de salida para hacer realidad su deseo. «Por algo se empieza», afirma humildemente la jugadora cacereña. Sin embargo, la medalla no solo le ha valido como recompensa, sino que también le ha dado más confianza en sí misma para futuros campeonatos y la ha motivado a entrenar con mayor intensidad, puesto que «a veces me resultaba difícil hacer mi juego, no terminaba de cerrar los partidos». Con este título, su nombre ya resuena más fuerte, pero no cree que se haya convertido en el principal rival a batir, sino que quizás le tengan «algo más de respeto».

Paula, que tiene por referentes al argentino Sanyo Gutiérrez y a la madrileña Alejandra Salazar por «su estilo y fuerte personalidad», tampoco se siente aún un ejemplo para las generaciones que vienen detrás. «Me vienen niños diciendo que les gusta cómo juego, pero todavía es pronto», sostiene, a pesar de que ya ha impartido algunas clases.

Tenis por pádel

Su aventura en el pádel empezó por «vicio», cuando le regalaron una pala por ganar un torneo social organizado por el Club de Tenis Cabezarrubia. Hoy, a pesar de llevar tan solo tres años en este deporte (a los 17 cambio la raqueta por la pala), ha superado el centenar de torneos disputados y suma, según calcula la propia protagonista, unos 30 galardones. «He perdido la cuenta. No me caben ya en casa y me tengo que deshacer de algunos de ellos», reconoce animada. Una corta trayectoria llena de éxitos regionales (ha sido campeona júnior y absoluta de Extremadura) y ahora también nacionales.

Esta moralejana de 20 años llegó a Cáceres con 12 debido a su fichaje por el Club de Tenis Cabezarrubia y, qué vueltas da la vida, hoy es la única chica extremeña que juega el World Pádel Tour (ocupa el puesto 53 del ránking). Ya en septiembre del año pasado disputó el Máster de Montecarlo y espera estar presente en futuras citas internacionales.

Paula se describe como una jugadora ofensiva, rápida, a la que le gusta estar en la red y que «vive» cada partido. Confiesa no tener ninguna manía especial, pero sí procura ser la última en entrar a la pista. Además, se muestra orgullosa por lo que ha logrado y quiere seguir creciendo. No se pone límites ni se presiona y llegará tan lejos como el futuro le depare. Para ello, opina que salir de la región y mudarse a una ciudad grande como Madrid le abrirá más puertas, aunque no solo a nivel deportivo. Como estudiante de Bioquímica, reconoce que una vez que termine su grado se trasladará, probablemente a la capital, para progresar también en el ámbito laboral «porque solo del pádel no se vive».

Estudios

Para la jugadora extremeña su prioridad son los estudios y admite que le resulta complicado compaginarlos con el deporte. «No me supone ningún sacrificio porque es lo que me gusta. Aunque tengo poco tiempo, lo aprovecho bien», afirma la joven cacereña. No obstante, a menudo tiene que renunciar a determinadas cosas, incluso torneos, como le ha ocurrido en alguna ocasión al coincidirle con prácticas obligatorias de la carrera. Ahora lo tendrá más fácil, ya que el reconocimiento como deportista de alto rendimiento le favorecerá a la hora de modificar horarios.

Sincera y divertida, como ella misma se define, Paula cuenta que es una persona activa, a la que le gusta estar con los suyos y viajar. También el fútbol, aunque no lo practica. De momento, se seguirá decantando por los deportes de raqueta y ya divisa en el horizonte su próximo torneo, que tendrá lugar en Alicante entre el 20 y el 27 de agosto. Un campeonato en el que tendrá una nueva oportunidad de acercarse a su objetivo, «estar entre las diez primeras».