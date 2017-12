Duras críticas contra el Sevilla por destituir a Berizzo

La destitución de Eduardo Berizzo le está costando al Sevilla muchas críticas desde distintos frentes. Profesionales del mundo del deporte y medios de comunicación han afeado al club hispalense que echara al técnico argentino, en unos casos defendiendo que no existe una debacle deportiva y en otros denunciando la falta de sensibilidad con una persona que lucha contra el cáncer.

«Se... villanos», titula en portada el diario argentino 'Olé', que entrega el «Premio Terminator del Año a la dirigencia del Sevilla». Javier Imbroda, exseleccionador español de baloncesto que recientemente ha anunciado que padece cáncer, también se refirió al asunto en Twitter: «Berizzo cesado. ‘El fútbol es así’, dicen los dirigentes. ¿Así de inhumano? Al parecer sí. El cese de Berizzo, una decisión para reflexionar», escribió.

Berizzo cesado. "El fútbol es así", dicen los dirigentes. ¿Así de inhumano?, al parecer sí. El cese de Berizzo, una decisión para reflexionar. — Javier Imbroda (@javierimbroda) 23 de diciembre de 2017

Desde la propia Sevilla, el técnico del Betis también mostró su incredulidad. «Dada la trayectoria que lleva el Sevilla en todas las competiciones, me sorprende. Desde luego yo no veo motivos salvo que haya podido influir su enfermedad», dijo Quique Setién.

SIN SUSTITUTO CLARO

El club sigue sin tener claro el sustituto. Javi Gracia, que hace unos días negociaba con el Betis, está en las quinielas pero no es del agrado de Óscar Arias, el cuestionado sucesor de Monchi. El club querría un perfil más alto. Luis Enrique fue un sueño imposible durante unas horas, y han sonado Carlo Ancelotti, Laurent Blanc y dos ex como Juande Ramos y Joaquín Caparrós. El técnico del filial, Luis García Tevenet, no es una opción, puesto que también está a punto de ser destituido.