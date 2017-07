«El Cacereño no desaparece, está por encima de todos», dice Doblas

El Cacereño no va a desaparecer». Lo dice Antonio Martínez Doblas, máximo accionista de la entidad que recuerda en declaraciones a este diario que «el club está por encima de todo el mundo». Por supuesto, por encima de todos los vaivenes institucionales de la última semana, cuando una posible venta a un grupo de empresarios cacereños (primero con Juan Bermejo, después sin él) se dio por cerrada, aunque al final parece que se ha quedado en nada.

La opción del cambio de manos sigue sobre la mesa, pero si algo tiene muy claro Martínez Doblas, reitera, «es que no dejaré caer al club». El Cacereño competirá la próxima temporada en Tercera, porque deportivamente el club no está parado. Desde la Fundación Cacereño se ha seguido trabajando, recuerda Doblas, no solo con el campus de fútbol que celebraron en la primera quincena del mes en el Príncipe Felipe, sino que sus responsables, José María Rebollo y Aitor Bidaurrázaga (que podría acabar como entrenador), han sido los encargados de contactar con jugadores de cara a la futura plantilla, labor en la que también colabora Rafael Rojas, director deportivo la pasada campaña que a mediados de junio se despidió del club, «aunque no se ha desvinculado del todo».

«Es tarde, lo sé, pero el año pasado también empezamos a hacer el equipo tarde y al final fuimos campeones», recuerda Doblas, que no oculta que este año el equipo quizás tenga que ser más «humilde», «porque habrá que ajustar todo a los recursos que generamos». En ese ‘todo’ entra el estadio Príncipe Felipe, la gran ‘losa’ que arrastra el club por el elevado coste de su mantenimiento que año tras año ha restado recursos al proyecto deportivo.

AARÓN / «Hacer un equipo no es tan difícil, futbolistas hay», apunta Doblas, que cree que se puede hacer un equipo con gente de Cáceres. «Sería un año más tranquilo». Entiende la marcha de Carlos García y Fernando Pino, que han fichado por el Coria, y también la más que posible salida de Aarón rumbo a la UP Plasencia. «Tiene dos años más de contrato, pero hay que ser humano y entender su situación», recuerda el dirigente verde, que apunta que no habrá problemas con la salida del centrocampista. «Porque aquí siempre hemos atendido primero a las personas, por eso hemos tenido la deferencia de renovar a jugadores lesionados como Mansilla o Kevin». Con Asiel, Santi Polo y Elías Molina se ha hablado ya para que continúen y a finales de esta semana o principios de la próxima podría comenzar la pretemporada.

«Deportivamente el Cacereño nunca se ha parado», reitera Doblas, que no oculta que sigue «abierto a propuestas serias», eso sí, «siempre por el bien del club». Ni la opción cacereña ni la opción de inversores extranjeros están descartadas. El Cacereño sigue en stand by, pero próximo a comenzar la marcha.