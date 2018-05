Elías Molina, Carlao y Santi Polo tienen difícil jugar mañana con el Cacereño

Problemas en el Cacereño para afrontar el partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. El conjunto verde viajará en cuadro hasta Murcia, donde mañana (18.00 horas) se enfrenta al Churra. No estará seguro Carlao. El central sigue sin entrenarse y sí espera estar listo para el partido de vuelta del domingo 27 en el Príncipe Felipe. Arrastra problemas Santi Polo que ya le impidieron estar en la lista de convocados el pasado domingo y todo apunta a que el cuerpo técnico no forzará con el lateral izquierdo. También es duda Elías Molina, que aunque ayer entrenó con aparente normalidad junto al resto de jugadores, esperará hasta la sesión de hoy, la última antes de viajar, para ver si entra o no en la convocatoria. «No estoy al cien por cien», reconocía ayer con honestidad el centrocampista en la radio pública extremeña, «y en estos partidos hay que estar a tope, al doscientos por cien. Yo no lo estoy y hay compañeros que sí están preparados». El equipo viajará hoy después del entrenamiento, que se celebrará en el Príncipe Felipe.