Eloy, un adiós cantado

El Mérida anunció al mediodía de ayer que Eloy Jiménez no será el entrenador del equipo emeritense en la próxima temporada. El técnico manchego le pidió a la entidad varios días para reflexionar con su familia si aceptaba o no la oferta de renovación que le había ofrecido la entidad emeritense. Finalmente, ha dicho que no, pese a que no se puede decir que estuviera adisgusto en la entidad.

Eloy ya había explicado desde hacía varias semanas que se encontraba muy a gusto tanto en el club como en la ciudad, pero que tenía un problema familiar, y es que su familia vive muy lejos de Mérida, por lo que tenía comentar con su mujer si se trasladaban a la capital extremeña. Aunque el club lo anunció ayer, lo cierto es que los gestos de Eloy al finalizar el último partido de liga en el Romano, hacían presagiar que se estaba despidiendo muy emocionado de la afición.

Una vez que se conoce que no continuará el entrenador, el club no puede parar, por eso el director deportivo, Bernardo Plaza, se encuentra en Madrid esta semana reunido con la directiva para tratar tanto el tema del nuevo entrenador como de la confección de la plantilla.

El sustituto, claro

«Tenemos muy claro quién es su sustituto pero como os he dicho esta mañana, nosotros trabajamos en silencio. Aúpa Romanos, 100% entrega», escribió dirigiéndose claramente a los aficionados mientras tanto en su cuenta de twitter el presidente del Mérida, Daniel Martín.

Algunos jugadores, como Yacine, Hugo Rodríguez o Raúl Bernabéu ya se han despedido de la afición a través de las redes sociales. Hugo Díaz y Rafa Navarro, que estuvo media temporada cedido en el Linense en la pasada campaña, tienen contrato en vigor.

Del resto, el presidente ya ha declarado que le gustaría quedarse con el bloque y poder conseguir buenas cesiones, en este sentido las cesiones de Dani Fernández por el Real Madrid, y Antonio Romero por el Sevilla, han dado un gran rendimiento a lo largo y ancho de toda la temporada.

En lo social, el club quiere volver a enganchar a la afición, de ahí que está estudiando la nueva campaña de abonados con una peculiaridad para la próxima campaña, ya que el equipo participará en la Copa del Rey. También se está estudiando el nacimiento de una grada de animación, algo que está demandando parte de la afición desde hace tiempo.