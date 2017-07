Un escudo para dominar todo

Decía Víctor Hugo que hay que tener «concisión en el estilo, precisión en el pensamiento, y decisión en la vida». Eso ha debido pensar el Villanovense a la hora de diseñar su nuevo escudo, completamente diferente al anterior y que quiere ser el símbolo de un nuevo club, de una nueva idea de fútbol y de gestión que es la que se está imponiendo en el deporte moderno.

Desde el club veían que el antiguo escudo estaba «anticuado», como el diseño de la sirena, la cinta superior, el balón, sombras o los diferentes colores. Elementos que impedían su buen uso a la hora de diseñar los elementos de merchandising, sobre todo cuando eran pequeños, lo que multiplicaba su coste. Así comenzó la idea del director de marketing del Villanovense, José Ignacio Rejas, de cambiar cosas del anterior escudo. Empezó entonces una serie de cambios que pasaron de rediseñar el escudo a cambiarlo completamente. «La idea no era cambiar el escudo, era adaptarlo», asegura Rejas quien pone el ejemplo de los productos que se sacaron cuando el Barcelona visitó el Romero Cuerda en Copa del Rey. «No había colores unificados, cada uno lo hacía a su manera», recuerda.

Antes de las pasadas Navidades se empezó un proceso en el que se ha hablado con distintos diseñadores. Así se empezaron a estudiar diferentes propuestas por parte de la directiva. Hubo momentos en los que había hasta 20 diseños diferentes encima de la mesa. «Cada vez fuimos quitando más elementos, hasta llegar a un punto en que nos quedamos solo con la sirena, que sabíamos que era lo único que no podía faltar». Así que, a medida que se iba probando el emblema iba cambiando por completo. Al final se optó por el diseño de Raquel Lozano, de la empresa de Almendralejo ‘Tiempo de Diseño’.

«Es más simple, más limpio, y más fácil de ver», afirma Rejas, quien defiende la idoneidad de un escudo monocolor y con pocos elementos para poder adaptarlo a todos los formatos posibles sin que pierda su identidad. Pone como ejemplo lo que ya ha hecho para la próxima campaña el propio Atlético o la Juventus.

«Nosotros no cambiamos el escudo por feo o por bonito, lo cambiamos porque es necesario», recuerda el responsable de marketing, quien entiende que el nuevo símbolo de los serones llame la atención, sobre todo al principio.

Reconoce que cambiar el escudo es algo delicado y que el primer paso ha sido convencer a miembros de la propia directiva, que en general se ha mostrado favorable al nuevo diseño.

El escudo se presentó el pasado martes y desde entonces no ha pasado desapercibido, sobre todo en las redes sociales, en donde se han volcado todo tipo de opiniones, una gran parte críticas con el nuevo emblema.

Críticas que lo consideran muy simple. Algunos lo ven feo pero desde el club afirman que no se trata de discutir de belleza. «No voy a defender el escudo por bonito, voy a defenderlo porque voy a poder hacer con él lo que quiera», recuerda Rejas, quien afirma que habrá nuevo material de venta para los aficionados gracias al nuevo escudo y la semana que viene ya estarán a la venta. Pero reconoce que a mucha gente le costará acostumbrarse. «Yo cada vez que lo veo me gusta más y me extraña todo ese revuelo en redes sociales».