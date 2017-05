Esperanzador empate del Jerez

El Jerez empató a nada en O Roxo ante un Cerceda que, pese a tener el dominio del encuentro, no lo logró traducir en ocasiones ante un conjunto visitante que tiró de oficio para dejar la eliminatoria totalmente abierta para la vuelta.

La primera parte del encuentro estuvo repartida en cuanto a ocasiones y peligro generado por ambos conjuntos. El Cerceda tuvo un poco más de posesión, hecho que les permitió controlar y dominar un poco más el guión de los primeros 45 minutos.

La primera ocasión clara de peligro no llegaría hasta el minuto 11. Momento en el que tuvo lugar la primera acción polémica del choque. Un tiro desde la frontal de Juanito De la Cruz golpeó en Agulló, al que pareció tocar en la mano. Este hecho revolucionó a un conjunto jerezano que pidió al colegiado que señalara la pena máxima. Pero éste no lo consideró así. Tras esa jugada confusa y con cierta polémica tuvieron que pasar unos minutos para ver la siguiten ocasión de peligro. Esta vez fueron los locales que, tras un buen centro de Alex Ares no encontraron rematador alguno que pudiera finalizar la jugada, por suerte para el Jerez.

DE TÚ A TÚ / El Cerceda apretaba, y es que Alex, tras una buena salida, le ganó el mano a mano al local Carlos. La última ocasión del primer tiempo fue de nuevo para el Jerez. A falta de seis minutos para el descanso, un centro chut de Carlos Arias lo tocó un Edu que estuvo a punto de introducirse el balón en su propia portería, pero la jugada terminó en córner. Un saque de esquina al qu el cabezazo de Diego Barredo lo atajó sin mayores problemas el meta local.

Tras pasar por los vestuarios el encuentro siguió más o menos con el mismo guión. El Cerceda fue el primero en probar fortuna con un remate de Popi, en posición franca tras un buen centro de Alex Ares, pero que no acertó. Los locales siguieron intentándolo, sobretodo cuando el partido encaraba su recta final, con sendas ocasiones que se fueron por muy poco. El Jerez probó sacar el máximo rédito a sus ocasiones, las cuales salían de las botas de un Juanito De la Cruz que movía a sus compañeros Nauzet y Ramiro, pero estos no acertaron en el momento de finalizar las jugadas.

La última ocasión clara la tuvo un Cerceda que apretó para poder llevarse el partido por la mínima y poner algo de tierra de por medio para encarar la vuelta pero Alex salvó a los suyos. Todo abierto para la vuelta.

cerceda 0

jerez 0

3Árbitro: Valdés Díaz (Colegio astuariano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Carlos, Cañi y Agulló y a los visitantes Chema, Oli, Nauzet, Jorge Zafra y Ramiro.

3Estadio: O Roxo.

3Espectadores: 500.

3Club Deportivo Cerceda: Marcos; Javi Otero, Popi, Angeriz (Abelenda, min. 74), Juan, Agulló, Carlos, Edu, Uxiu, Alex Ares, Cañi.

3Jerez Club de Fútbol: Alex; Pedro Oliva, Carlos Arias, Ferreirinha, Diego Barredo, Oli, Juanito De la Cruz, Jorge Zafra, Ramiro, Juan Germán (Nauzet, min. 63), Chema (Pablo, min. 86).