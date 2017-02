El excampeón belga Serge Baguet muere de cáncer a los 47 años

Allende las fronteras belgas no dejaba de ser un ciclista solo conocido para aquellos muy introducidos en este deporte, pero en Bélgica, un país donde los corredores gozan de tanta celebridad como los futbolistas, sea cual sea su cometido, desde gregarios hasta las grandes estrellas, del asfalto, del ciclocrós o de la pista, el fallecimiento de Serge Baguet, a los 47 años, ha supuesto un auténtico mazazo para los seguidores de este deporte. Baguet fue campeón de ruta en su país, en el 2005, dos años antes de abandonar la carrera profesional, iniciada en 1991, con 13 triunfos y que se desarrolló principalmente en los conjuntos del Lotto y del Quick Step.

The entire @Lotto_Soudal team wants to offer its sincere condolences to the family and friends of Serge Baguet who died at the age of 47. pic.twitter.com/bUPwzZNqU4