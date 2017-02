El exjugador Charles Oakley se pelea con guardias de seguridad en el Madison

El exjugador de la NBA Charles Oakley fue arrestado el miércoles durante el partido entre los Knicks de Nueva York y los Clippers de Los Angeles tras un altercado con guardias de seguridad en el Madison Square Garden.

Oakley, que jugó la mayor parte de sus 19 años de carrera en Nueva York, tuvo que ser retirado de su asiento de la cancha por varios guardias de seguridad después de que lo vieron discutiendo, empujando y golpeando con varios ellos. Todo ello, delante del público y muy cerca de espectadores ilustres como John McEnroe. Algunos espectadores grabaron el incidente con sus móviles.

