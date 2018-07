El Extremadura, contra el calendario

El tiempo corre en contra del Extremadura y el calendario va exprimiendo su margen para la puesta a punto, tanto en el tono físico como en la confección de su plantilla. El calendario de partidos le ha regalado un inicio demoledor a los azulgranas que en las cinco primeras jornadas se miden a cinco favoritos al ascenso: Oviedo, Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón, Granada y Las Palmas. Dos de ellos, recién descendidos de Primera. «Parece que el calendario lo ha hecho mi enemigo», bromea Juan Sabas. El técnico madrileño señala que «aceptamos lo que nos venga, pero que sepan que el Extremadura no va a ser fácil».

Pero para llegar a un Extremadura realmente competitivo en la exigente Segunda División, el tiempo apremia. El segundo amistoso veraniego de los azulgranas dejó un triunfo ajustado ante El Palo de Tercera (3-2) y sensaciones irregulares: «No me han gustado muchas cosas. No podemos dar tantas facilidades si queremos entrar en la competición siendo fuertes y aguerridos en defensa». Sabas tiene claro que esto sólo es pretemporada, «pero creo que nos hemos relajado en el partido y eso no lo podemos permitir», asevera.

Y es que Sabas es consciente de que su Extremadura será muy vulgar si no está siempre con la sexta marcha en la caja de cambios. El técnico sigue dando minutos a todos, aunque incluso está otorgando más a jugadores que tienen papeletas para salir del equipo en las próximas fechas.

La operación salida sigue estancada. Tras semana y media de entrenamientos, nadie se mueve del plantel y ya han llegado cuatro fichajes.

Airam Cabrera

Uno de los que trata de aprovechar la oportunidad de quedarse es Airam Cabrera, autor de los tres goles del triunfo ante El Palo. El canario indicó en una entrevista a los medios oficiales del club que tiene ganas de cumplir los dos años de contrato que le quedan.

Para Cabrera está siendo una pretemporada especial, pues afirma sentirse en un momento «espectacular» de forma física.

Sobre el partido ante El Palo, el canario también fue autocrítico y en la línea de su entrenador comentó que las sensaciones fueron «agridulces». Apuntó que «hemos cometido graves errores defensivos y eso hay que corregirlo porque si no lo vamos a pasar muy mal».

Zarfino, Jairo, Kike Márquez y Airam Benito siguen lesionados y no jugarán mañana ante el Granada, a las 19.30 horas. El que sí podría jugar ya ese encuentro es Enric Gallego.