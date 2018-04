El Extremadura despierta tarde

Ya sabían los más sabios que este sería un partido complicado. De hecho, el Cartagena lucha codo con codo con el Marbella para conseguir el liderato de la liga, cosa que le hace uno de los rivales más peligrosos del campeonato. Eso sí, delante tenía un Extremadura que ahora mismo cierra la zona de play off, a pesar de la derrota. Eso es lo más positivo que puede llevarse del magnífico estadio de Cartagonova el conjunto de Rafael Martín Vázquez, que reaccionó tarde en busca del premio y le faltaron minutos para sumar algo al final (3-2).

El Extremadura visitaba un Cartagena que se jugaba ser líder y que por esta razón salió en tromba desde el inicio. El equipo de Martín Vázquez salió con un planteamiento muy conservador, pero el Cartagena, un equipo más potente hoy por hoy, le sorprendió rápidamente. Fue en el minuto 4 cuando marcaría el primer gol. Sería Aketxe, mediante una jugada donde Chavero centró y con un toque sutil el atacante efesé conseguía batir a Manu García, que no podía hacer nada para detener el balón.

El equipo extremeño se quería sobreponer del duro varapalo en los primeros minutos, pero las llegadas era muy tímidas y además la portería estaba bien cubierta, gracias a la buena colocación del portero Marcos. No obstante, los del Extremadura no conseguían entablar grandes llegadas, a excepción de un saque de esquina que remató Borja al palo. A partir de ahí, algún que otro contragolpe le dio la opción a los cartagineses de poner el segundo. En uno de ellos, el balón le caía de nuevo a Aketxe, que esta vez estaba en el papel del asistente. El atacante desarrollaba una excelente jugada y colgaba el balón al área para que Rubén Cruz rematara y pusiera el 2-0 en el marcador. Palo duro para el Extremadura, que no había salido mal en la primera parte, pero que acabó pagando el esfuerzo de ir a remolque durante la primera media hora.

Los últimos minutos, el Extremadura tuvo alguna llegada, pero siendo tan tímidas no consiguieron poner en apuros a los jugadores del Cartagena, que jugaban de manera cómoda y mejor de lo que habían pensado desde un primer momento.

VÍCTIMA DE SUS ERRORES / Con el 2-0 se llegó al descanso, con un equipo de Martín Vázquez algo descolocado, por detrás en el marcador y cabizbajo, víctima de sus propios errores (tanto en defensa, cuando no supieron detener a los delanteros locales, como en ataque, por las tímidas llegadas).

En la segunda parte, el Extremadura salió con más valentía. De hecho, el cambio de inicio del técnico fue un lateral por un jugador de ataque (Willy entró por Candelas) y por el momento el equipo local se encontró encerrado en su área, pero sin peligro de cara a la portería defendida por Morales. El Extremadura seguía llegando y llevando el dominio del partido. Aunque sin oportunidades claras de cara al gol. Eso podía provocar que un conjunto como el Cartagena, de un potencial muy alto, pudiera sentenciar en alguna jugada aislada. Y así fue. En un balón a la izquierda de la defensa, Rubén Cruz se aprovechó de la indecisión defensiva, y consiguió el 3-0 para dejar el marcador visto para sentencia, o eso creían todos.

Parecía que el equipo extremeño se veía impotente de cara a superar el marcador, pero en una jugada afortunada de Kike Márquez en el minuto 83, consiguió batir a Morales y puso el 3-1. El conjunto visitante empezaba con fuerza a atacar, viendo como el Cartagena podía tener algún fallo en defensa, y el equipo local intentó que pasaran los minutos perdiendo el tiempo a la hora de sacar el balón y alargando las jugadas defensivas. Sería en otra jugada sorprendente del Extremadura cuando conseguirían recortar de nuevo distancias, en un balón que quedaba suelto en el borde del área y Álex Diez ponía el 3-2, hecho que le daba mucha emoción en los últimos minutos al encuentro. El equipo de Martín Vázquez estuvo unos instantes pensando que podría remontar, pero los cinco minutos que dio el colegiado, a pesar de ser muchos, no serían suficientes para conseguir empatar.

El Extremadura despertó tarde, después de una mala primera parte quisieron correr y remontar un 3-0, algo que ante un equipo como el Cartagena se antojaba imposible. Aun así, deben de quedarse con los últimos 20 minutos, que sacaron fuerzas de flaqueza y buscaron como nunca una remontada que no llegó.

cartagena 3

extremadura 2

3Goles: 1-0: min. 3, Aketxe. 2-0: min. 28, Rubén Cruz. 3-0: min. 79, Rubén Cruz. 3-1: min. 83, Márquez. 3-2: min. 87, Álex Díez.

3Árbitro: Sureda Cuenca (Colegio balear). Amarilla a los locales Moisés, Hugo, Cristo y Cordero; y a los visitantes Enric Gallego y Fran Miranda.

3Estadio: Cartagonova (6.400 espect.).

3Cartagena: Morales, Óscar, Álvaro, Moisés, Mejías, Cordero, Hugo (Owusu, minuto 86), Chavero (Sergio, J., minuto 82), Aketxe (Diego Benito, minuto 67), Cristo, Rubén Cruz.

3Extremadura: Manu Garcia, Álex Díez, Candelas (Willy, minuto 46), Fran Miranda, Borja, Barrera, Jairo (José García, minuto 59), Zarfino, Enric Gallego, Rubio (A. Benito, minuto 73), Kike Márquez.