El Extremadura fulmina a Sabas

Terromoto por sorpresa en el Extremadura UD. El club, en una decisión casi sin precedentes, ha decidido destituir a Juan Sabas como técnico del primer equipo y sustituirle por Agustín Izquierdo, entrenador hasta entonces del filial, que será el técnico «definitivo» para el inicio de temporada. La noticia se produjo en cuestión de minutos antes del entrenamiento vespertino de los azulgranas en la Ciudad Deportiva. El presidente y un grupo de directivos se reunión de urgencias con Sabas y le transmitieron la noticia. El técnico madrileño dará mañana a las 10.00 horas una rueda de prensa para despedirse de la ciudad y explicar sus motivos, pero no ha aceptado de buen agrado la decisión. Ayer ya se despidió de los jugadores, justo antes de dar paso a la llegada de Agustín Izquierdo, quien ya conocía la noticia y ayer dirigió su primera sesión como entrenador.

El club presentará a Izquierdo tras el entrenamiento matinal de mañana y dará explicaciones del cambio. Según sabe este periódico, la falta de confianza en el juego de Sabas para lograr los objetivos y sus continuas declaraciones exigiendo la llegada de defensas no han sentado bien en los responsables del Extremadura, quienes han decidido tomar esta decisión antes del inicio de liga. Ayer, en la Ciudad Deportiva, una voz con peso del club comentaba que «mejor hacerlo ahora que no ha comenzado la liga que no tener que hacerlo después».

Juan Sabas había logrado la permanencia milagrosa con el Extremadura, pero en varios momentos del verano ha dejado entrever que el club no estaba firmando lo que él demandaba. Esto no ha gustado en el club y la decisión ha sido tan fulminante como atronadora.

El Extremadura da las riendas del proyecto a Agustín Izquierdo, cuya única experiencia en Segunda B se limita al tándem formado con Fael en el Marbella durante las tres últimas jornadas del curso pasado. Izquierdo, quizá más metódico y estratega que Sabas, tiene ante sí su gran reto como entrenador. Ha coincidido con algunos jugadores como Willy, Javi Pérez o Kike Márquez.

A falta de 20 días para el inicio de liga, el Extremadura ha causado un terromoto cuyas consecuencias están por analizar.