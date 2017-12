Extremadura y Mérida juegan un clásico con olor a grandes épocas

Los derbis entre Extremadura y Mérida nunca fueron partidos corrientes. La gran rivalidad deportiva entre ambos clubs ha trazado distintos niveles de intensidad durante los últimos años. Hace dos décadas, posiblemente, vivieron su momento culmen en la época esplendorosa del fútbol extremeño. Luego cayeron en picado, como los clubs, aunque desde hace algunos años ha repuntado la emoción, especialmente en sus aficiones, quienes han despertado el fútbol de sus ciudades. Por eso, tal vez, este clásico del fútbol extremeño que llega hoy es el que más recuerde a la gran época de la década de los 90. En ambas ciudades se respira y se habla de fútbol. Y eso se traslada al ambiente, a los vestuarios y, por supuesto, desde las 18.00 horas de hoy, al césped.

Extremadura y Mérida se miden en un Francisco de la Hera de Almendralejo que podría presentar la mejor entrada de la temporada. En los últimos envites ante Murcia y Badajoz se han superado las 8.000 personas. Y hoy también ocurrirá. Incluso, es posible que el ambiente sea más concurrido aún. Los socios tienen que pagar suplemento, pero durante la semana la venta de entradas ha ido a un gran ritmo, según cuentan desde el propio club. En Mérida también había vendidas más de 500 entradas, aunque se espera un último empujón para hoy.

A TOPE / Fortalecido por la gran victoria ante el Badajoz llega el Extremadura, que se muestra confiado de sus posibilidades para esta tarde. «Sabemos que es un derbi y de la repercusión que tiene este partido, pero para nosotros es un encuentro de tres puntos más y necesitamos ganarlos para consolidar la línea que llevamos», señala Manolo Ruiz, entrenador del equipo.

La mejor noticia en el Extremadura ha sido la recuperación total de su portero, Manu García. Sufría molestias en el muslo derecho, pero gracias a su parón de inicios de semana ha podido recuperarse con total normalidad. Será titular. Ruiz ya ha anunciado que no habrá muchos cambios y se intuye que, lo más probable, es que no haya ninguno, dando continuidad al mismo once que saltara de inicio ante el Badajoz.

Sobre el Mérida, el técnico jerezano tiene claro que «me espero un equipo replegado, que se siente cómodo sin balón y que sabe utilizar muy bien las bandas para atacar. Vamos a tener problemas para abrir sus líneas, pero tenemos argumentos y jugadores para hacerlo». Ruiz ha evitado hablar aún del mercado de invierno, aunque sabe que «como todas, las plantillas siempre son mejorables».

Así las cosas, Willy volverá a ser capitán y la referencia ofensiva por delante de Kike Márquez, que ha encontrado en la posición de mediapunta su ubicación ideal para brillar de azulgrana.