El Extremadura no deja de creer

Era el derbi del drama por lo que se jugaban tanto el Mérida como el Extremadura en sus respectivos objetivos. Los vencedores fueron los de Almendralejo (0-2), que además se aprovechan de otros resultados y dependen de sí mismo para acabar en la cuarta plaza. Los vencidos fueron los emeritenses y además los resultados han hecho que el equipo romano caiga al descenso directo.

La primera mitad fue de dominio local. Los de Mehdi Nafti quisieron imponer un ritmo alto y prácticamente siempre se jugaba en campo azulgrana. La entrada de Nana en la zona ancha romana era buscando precisamente a un futbolista que pudiera ocupar mucho espacio para presionar tras pérdida.

Por su parte, el Extremadura no pasaba apuros aunque defendía más por acumulación que por organización, ya que permitía que los hombres ofensivos del Mérida merodearan por el área de Manu García. Ofensivamente, los de Juan Sabas no conseguían conectar la línea de mediapuntas con Enric Gallego y prácticamente no pusieron en apuros a Lázaro.

El dominio local no se veía reflejado en ocasiones y lo más peligroso fue un disparo desviado desde la frontal del área de Kiu.

La numerosa parroquia local (7.500 espectadores, unos 600 de Almendralejo), se mostraba optimista al descanso, pues veía que su equipo estaba dominando el encuentro sin conceder ocasiones, aunque le estaba faltando el último pase.

A partir de la reanudación, todo lo que pasó fue bueno para el Extremadura. En primer lugar, adelantaron la línea de presión, sabedores de que el ritmo alto de la primera mitad del Mérida iba a ser muy difícil que lo mantuviera. Empezaron a aparecer los jugadores de más calidad de los azulgranas, especialmente Jairo y Kike Márquez, y entre los dos se inventaron el primer gol. Internada de Jairo por la izquierda con centro medido a la cabeza de Márquez en el minuto 52.

Mazazo para un Mérida que se fue a la lona solo tres minutos después con la ‘autoexpulsión’ absurda de José Cruz, que pisa a Jairo cuando estaba en el suelo fuera del campo. El colegiado interpreta que es una agresión y le muestra la roja directa.

El escenario era perfecto para el Extremadura, pues sabía que al Mérida no le iba a faltar corazón en busca del empate a pesar de estar con uno menos, y podía aprovechar los huecos. Lázaro sostuvo a los suyos salvando dos manos a manos ante Enric Gallego y Valverde, a la espera de que pasara toda la zozobra que estaba ocurriendo, pues los emeritenses eran todo pundonor, ante un equipo con más calidad que quería verse empujado por los locales para correr con metros por delante, lo que nadie podía esperar es que Golobart, siendo el último hombre del Mérida, quisiera salir regateando entre dos delanteros, además, una vez que sale a trompicones del primero y tiene la posibilidad de despejar, busca irse también del segundo. Enric Gallego aceptó el reto, se la robó, le ganó en velocidad y potencia, le cuerpeó y anotó en el minuto 66 dejando en ridículo al central, que además fue pitado por su afición la siguiente vez que tocó la pelota.

El resultado y las formas volvían a ser muy duras para los locales, pero no se le puede achacar nada a la actitud del equipo que todavía le pudo dar emoción al choque en un remate de Germán que repelió el palo, el rechace le cayó a Javi Gómez dentro del área chica para empujarla sin portero, pero la pelota se le quedó enganchada entre las piernas, por lo que le dio tiempo a Manu a salvar el gol bajo la línea.

Al final el partido fue muriendo al ritmo al que se fue acabando el combustible en los locales, mientras que los visitantes lo que buscaban era no darle emoción al choque.

mérida 0

extremadura 2

3Goles: 0-1 Kike Márquez, min.52; 0-2 Enric Gallego, min.66.

3Árbitro: Montes García-Navas. Madrileño. Amonestó a los locales José Cruz, Golobart, Germán e Iván Aguilar, y a los visitantes Manu García y Valverde. Roja a José Cruz (m.55).

3Estadio: Romano.

3Espectadores: 7.500.

3Mérida: Lázaro, José Cruz, Aguza, Golobart, Kike Pina, Julio de Dios, Nana (Iván Aguilar, min.73), Kiu (Esparza, min.70), Santi Villa, Germán y Javi Gómez.

3Extremadura UD: Manu García, Álex Díez, Borja, Pardo, Aitor, Zarfino, Miranda (Airam Cabrera, min.89), Jairo, Valverde (Álex Barrera, min.74), Kike Márquez y Enric Gallego (Lomotey, min.80).