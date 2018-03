El Extremadura no reacciona

El Extremadura de Martín Vázquez, definitivamente, no termina de carburar. El conjunto azulgrana tiró por la borda otra buena oportunidad de acercarse a la cabeza de la tabla y, lo que es peor, volvió a tropezar en el Francisco de la Hera y dejar escapar puntos que van a permitir a sus perseguidores darle caza pronto en esa tercera posición. Los azulgranas no pasaron del empate ante el Ejido en Almendralejo. Y tuvieron que igualar por dos veces una desventaja. Muchos contratiempos para un equipo que no termina de demostrar sobre el verde lo que ha vendido fuera del terreno de juego.

Martín Vázquez, que acabó expulsado por protestar sobre la banda, no encuentra el timón del barco. Nuevamente erró en el planteamiento de partido con un doble pivote que no funcionó y que, por momentos, más bien se estorbó. Sacrificó la creación de Airam Benito y el Extremadura, especialmente en casa, lo notó. Además, tuvo que sobreponerse a un susto de inicio con el que no esperaba. Y es que el 0-1 llegó cuando apenas la afición se había acomodado en las butacas. Un centro desde la banda y un despeje a la frontal lo cazó Velasco para hacer el primer gol con un disparo certero pegado a la cepa del palo ante el que nada pudo hacer Manu García. Tocaba remar contracorriente.

A la bofetada almeriense respondió el Extremadura con otra de similar magnitud. En la jugada siguiente, Jairo caracoleó por banda izquierda y puso un centro que Enric Gallego remató de cabeza a la red. El gigante catalán, el mejor del Extremadura de largo y no sólo por los goles, está empezando a responder sobre el verde. Suyos no sólo fueron los tantos, sino las mejores ocasiones azulgranas. Unas veces nacidas de sus botas y otras veces nacidas de su tesón a la hora de la presión alta. Así, por ejemplo, llegó la más clara del Extremadura al filo de la primera parte. Enric roba la cartera al defensa, cede a Jairo y el canario juega con Jesús Rubio, cuyo disparo lo saca de manera milagrosa Cristian en la mejor jugada azulgrana del primer acto.

En esta primera parte, el Extremadura tuvo varios intentos con disparos desde fuera del área. Uno de ellos, de Zarfino, rozó la escuadra, mientras que Jairo, Candelas y Enric también lo probaron desde larga distancia sin fortuna.

Nueva reacción / Nada más salir de la caseta, el Extremadura se fue decididamente a por el partido, pero se encontró con otra bofetada en la mandíbula de El Ejido. Esta vez por un error mayúsculo de Zarfino. El uruguayo cometió un penalti de infantiles por un claro agarrón dentro del área. Lolo González no perdonó y puso el 1-2.

La reacción del Extremadura, otra vez, fue inmediata. En la jugada siguiente, un córner botado desde la banda izquierda por Jesús Rubio lo remacha para dentro Enric Gallego, siempre en el lugar perfecto para embocar la pelota a portería. El catalán volvía a tirar del carro azulgrana y el Extremadura soñaba con la remontada con bastantes minutos por delante.

Llegaron entonces los cambios con las entradas de Willy, Valverde y Kike Márquez. Valverde le dio más profundidad al equipo por banda derecha, mientras que Márquez tuvo en sus botas una de las mejores ocasiones, pero en lugar de ceder el gol a Willy a placer, prefirió disparar sobre portería con menor ángulo. El balón se fue al exterior de la red.

En el último tramo de partido, el Extremadura se dedicó a colgar balones con la esperanza de que Enric Gallego cazara el triplete. A punto estuvo en varias ocasiones el catalán de rematar a portería, pero los centrales, que le fijaron muy de cerca, le incomodaron en todos los remates.

El Extremadura vuelve a dejarse puntos en el Francisco de la Hera con el consiguiente enfado del respetable, que si bien esta vez si reconoció la entrega y esfuerzo del equipo, aunque todo fue insuficiente para tumbar al equipo de El Ejido. Los azulgranas siguen desarrollando una segunda vuelta muy pobre. El cambio de entrenador no ha surtido efecto y, por primera vez, Martín Vázquez es señalado por la grada por la racha de resultados.

extremadura 2

el ejido 2

3Goles: 0-1 Velasco, min.2; 1-1 Enric Gallego, min.3; 1-2 Lolo González, min.53; 2-2 Enric Gallego, min.54.

3Árbitro: Samir Amar. Amonestó a los locales Borja y Valverde; y a los visitantes Cristian, David y Alfonso. Expulsó a Martín Vázquez.

3Estadio: Francisco de la Hera.

3Espectadores: 5.200.

3Extremadura Unión Deportiva: Manu García; Alex Díez (Willy, min.62), Borja, Delmonte, Candelas, Fran Miranda, Zarfino, Jairo (Valverde, min.65), José García (Kike Márquez, min.76), Jesús Rubio, Enric Gallego.

3El Ejido: Cristian; Seppy, David, Mango, Jean Carlos, Lolo González, Alfonso, Gabri (Hernández, min.89), Antonio Pino, Carralero (Echu, min.79), Velasco (Daniel, min.67).