El Extremadura pasa examen tras la autocrítica semanal

La semana de autocrítica en el Extremadura da paso a un examen sabatino donde el Extremadura, además de los tres puntos, se juega mucha credibilidad delante de su afición. No han sido días sencillos en torno al club azulgrana. La derrota en Gran Canaria ha hecho dudar a todos sobre el verdadero potencial del cuadro de Martín Vázquez. De puertas hacia dentro, el vestuario ha querido evidenciar unidad y piña en torno al objetivo común. De puertas hacia fuera, hoy es el día de demostrarlo. El Extremadura recibirá a las 18.30 horas al CD El Ejido en el Francisco de la Hera. Curiosamente, un partido de sábado y ante el mismo rival cambió el estado anímico del grupo el año pasado con el gol de Aitor en el descuento.

Espera no llegar a los agónicos últimos minutos este Extremadura falto de confianza. En sala de prensa, Rafa Martín Vázquez ha reconocido que «hay cosas positivas y otras no tanto. Debemos de corregir aspectos, especialmente enfocados al posicionamiento. Nos falta que el equipo tenga orden». Para el preparador madrileño, «este equipo puede lograr lo que nos propongamos, pero creo que todos los jugadores han de ir en la misma línea. Tenemos que ser mejores tanto individual como colectivamente».

Para el encuentro de esta tarde, el Extremadura presenta las ausencias obligadas por lesión de Aitor y Pardo. Los problemas en la defensa se acrecientan con las molestias que sufren Fran Miranda y Delmonte. Ninguno de los dos ha entrenado con normalidad en lo que va de semana, aunque ambos tratarán de forzar para el partido.

Martín Vázquez no ha querido desvelar si habrá cambios o no en el once inicial, aunque ha restado importancia a la posibilidad de que haya algunos jugadores que vuelvan a sus posiciones de origen. Otro que ha alzado la voz en el vestuario es Zarfino. Ayer, en la previa al encuentro, dejó una reflexión interesante. «Sabemos que cada entrenador tiene su librillo y su forma de jugar. Yo, personalmente, lo que quiero ahora es ganar y ganar. Me da igual jugar bien o mal. Prefiero jugar mal y ganar. Yo soy un resultadista y así es como se puede ascender».

Con dudas/ El rival del Extremadura este sábado llega a Almendralejo con las mismas o más dudas. Lleva tres partidos sin ganar y están merodeando posiciones peligrosas de la tabla cuando, en realidad, era un equipo diseñado para no pasar apuros. El técnico de El Ejido, Alberto González, cuenta además con ausencias destacadas para afrontar el partido. Una de ellas es la de su lateral Emilio Cubo, con una fractura de nariz. También está lesionado el otro lateral, Álvaro Ocaña. Además, Samu Corral cumple el tercero de sus cuatro partidos de sanción, mientras que Javilillo fue expulsado en el último encuentro.