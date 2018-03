El Extremadura tendrá a Willy el domingo frente al Melilla

Entre tanto nubarrón de malas noticias en las últimas semanas, el Extremadura recibió una buena nueva en la jornada de ayer. Competición estimaba las alegaciones presentadas por el club azulgrana con respecto a una de las dos amarillas que a Willy le costaron la expulsión en Jumilla y el Juez Único ha dejado sin efecto la sanción de un partido de suspensión, por lo que el capitán podrá estar el domingo en el trascendental partido ante el Melilla, el principal perseguidor ahora por la cuarta plaza que defienden los de Almendralejo.

«Me he quitado un peso de encima cuando me han dado la noticia. Lo pasé muy mal el pasado domingo cuando me expulsaron ya en el banquillo. Perderme el partido ante el Melilla me estaba remordiendo por dentro», decía Willy ayer a este periódico. Competición ha entendido que en la jugada de la discordia, el jugador azulgrana se cayó por desequilibrio y no se tiró al suelo como el colegiado había penalizado con amarilla en ese momento. El Extremadura envió un vídeo que dejaba clara la jugada, aunque cierto es que Competición no suele rectificar a los árbitros en sus decisiones. Esta vez, la clarividencia del video se ha impuesto.

Bajas / No está siendo una semana sencilla para el Extremadura. Tras despilfarrar un botín preciado de puntos sobre el playoff, los de Rafa Martín Vázquez están sin margen de error para recibir el domingo al Melilla en el Francisco de la Hera (12.00 horas). Para postre, las bajas están mermando a los azulgranas. La más sensible de todas es la de José Antonio Pardo. Su fascitits plantar aguda le está amargando la temporada. El valenciano se ha perdido los siete últimos partidos del equipo y su situación no termina de mejorar. Desde hace semanas, se somete a un nuevo tratamiento y desde la enfermería del club esperan que pronto pueda hacer carrera continua con normalidad. Podría estar varias semanas más de baja.

Para recibir al Melilla, el Extremadura tampoco cuenta con Aitor Fernández, quien sigue recuperándose de una rotura muscular en el cuádriceps. Tres semanas más de baja le esperan a Airam Cabrera, con otra rotura en el sóleo. La única buena noticia esta semana es la recuperación total de Fran Miranda.

Confianza / Por otra parte, el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, ha ratificado su total confianza en el cuerpo técnico encabezado por Martín Vázquez tras la mala dinámica de resultados. En una entrevista concedida a Radiogolex, Franganillo ha señalado que «Martín Vázquez será el técnico del Extremadura hasta final de temporada, por lo que todos debemos apoyar al equipo con él». El dirigente azulgrana espera que su afición siga confiando en «estos jugadores porque estoy seguro de que harán algo grande en Almendralejo».