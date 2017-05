A falta de la firma, Sabas será el entrenador del Extremadura

El idilio entre el Extremadura y Juan Sabas continuará, al menos, una temporada más. No hay nada oficial en su renovación, pero las declaraciones públicas ofrecidas entre ambas partes en las últimas horas dejan entrever que sólo falta la estampa de una firma sobre el nuevo contrato para darle oficialidad a su continuidad en el banquillo azulgrana. El tema está aparcado porque el equipo quiere centrarse en su último compromiso liguero ante el Murcia de este domingo (18.00 horas) para después empezar a dar noticias sobre la nueva temporada. Pero sin duda, una de las primeras, será la de anunciar que Sabas seguirá en Almendralejo.

Preguntado por esta cuestión al presidente del club, Manuel Franganillo, su respuesta es tajante: «Sabas hará lo que crea conveniente. El club quiere que se quede porque ha hecho un trabajo espectacular». Y Sabas, que se abrió por completo en una íntima entrevista en Radiogolex, respondió al presidente: «si el club y el presidente quieren que me quede, yo no puedo decir que no a un idilio que empezó en diciembre y que ojalá dure mucho tiempo». Blanco y en botella.

El preparador madrileño reconoce que en las últimas semanas le ha llegado el interés de algunos clubes, posiblemente propiciado por sus buenos resultados, «pero mi respuesta es no. Sólo me sentaría ahora con el Extremadura, club donde me siento respetado e identificado». La afición ha inundado las redes sociales con el hashtag de #SabasQuedate tratando de convencer al técnico por si tuviera dudas.

Currais se va / Lograda la permanencia, el club anunció ayer la marcha de Josu Currais al Cincinatti, de la segunda división de EEUU. El lateral izquierdo, que llegó de la Superliga india, ha jugado 15 partidos de azulgrana y ha sido pieza clave en la defensa, especialmente en el último mes de competición. Currais vuelve a América, donde ya jugó hace algunos años. Ayer dejó un mensaje de despedida y deseó que el Extremadura llegue lo más alto posible «porque tiene una afición de Primera División».