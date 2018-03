Federer, incuestionable y Venus Williams pone fin al sueño de Carla Suárez

Roger Federer superó al coreano Hyeon Chung y se citó en semifinales con el croata Borna Coric, mientras que la rusa Daria Kasatkina y Venus Williams completaron las semifinales en el cuadro femenino tras conocerse el duelo entre Simona Halep y Naomi Osaka.

Federer dominó a Chung por 7-5 y 6-1 en una hora y 23 minutos y se medirá a Coric, de 21 años y número 49 del mundo, que sorprendió al sudafricano Kevin Anderson por 2-6, 6-4 y 7-6 (3) en dos horas y 23 minutos. El partido de cuartos fue el segundo oficial entre Federer y Chung.

El precedente de Australia

La vez anterior fue el reciente choque de enero en el Abierto de Australia, donde el suizo se impuso por 6-1 y 5-2 antes de que el asiático se retirara por molestias en un pie. Federer posee un inmaculado registro de 15-0 en lo que va de año, su mejor arranque de temporada desde que iniciara el 2006 con un 16-0.

Venus Williams, por su parte, no dio ninguna opción a Carla Suárez a la que derrotó por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos para pasar a semifinales de Indian Wells. La jugadora canaria buscaba las primeras semifinales de su carrera sobre la pista de Indian Wells, pero se marcha del desierto californiano igualando su mejor resultado en el torneo (cuartos de final). Williams impuso su energía y calidad desde el primer momento. Se colocó con 5-2 en la primera manga con una rotura de saque y tras consolidar el suyo para no detenerse con su potente servicio.

"Aprieta, disfruta"

Tras ceder el primer set, Suárez recibió los consejos de su entrenador, Óscar Serrano, quien le pidió mayor intensidad y "mala leche", además de recordarle el porcentaje bajo que estaba obteniendo al primer saque. Sin embargo, su rival comenzó la segunda manga rompiendo el saque de la española. Suárez no se amedrentó y reaccionó a continuación con toda su destreza para firmar otro 'break' y un juego en blanco para colocarse 1-2, en lo que fueron los mejores momentos de la tenista en el partido.

No pudo sacar más provecho, porque Williams volvió a coger la delantera (3-2). Suárez estuvo cerca de neutralizar a su rival de nuevo, pero no lo consiguió y se abrió brecha (5-2) con errores no forzados decisivos. "Aprieta, créetelo", le decía Serrano en los últimos compases. "Peor no podemos estar. Relájate y disfruta", le indicó. Pero Williams fue un huracán al que no pudo frenar.