Fórmula Uno: "Las mujeres no pueden ser un reclamo publicitario"

El concepto de la objetualización sexual en el uso de azafatas en eventos deportivos me parece una interpretación gratuita y tendenciosa. ¿Hay algo más hermoso que una mujer guapa acompañando una presentación de un evento, una entrega de premios, etc, etc? No le busquemos 3 pies al gato. Yo he visto varones portando banderas en competiciones femeninas y nadie se ha llevado las manos a la cabeza.