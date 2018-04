El Francisco de la Hera es apercibido de cierre

El Extremadura UD ha sido sancionado con 600 euros de multa y el apercibimiento de cierre del Estadio Francisco de la Hera por la conducta antideportiva de su afición en el último partido de los azulgranas jugado en casa que acabó con victoria de 3-2 frente al UCAM Murcia. Aunque por todos es conocido que lanzar el balón desde la grada al campo en pleno partido es una vieja artimaña para interrumpir el juego y perder tiempo, esta casuística ya está más que perseguida dentro del fútbol extremeño. Y sobre todo, duramente castigada.

Eso fue lo que ocurrió en la segunda parte de este encuentro. Según reflejó el colegiado madrileño del encuentro, Bueno Prieto, en su acta, después del minuto 60 de juego y cuando el Extremadura dominaba 2-1 el marcador, desde la grada de Preferencia se lanzó un balón que previamente se había perdido por fuera de banda y no había sido devuelto al UCAM, que sacaba desde aquel lado. Este hecho provocó que el juego se interrumpiera y el colegiado corrió a la banda contraria para advertir al delegado del Extremadura, Antonio Robles, que procurara que no se repitiera esta situación. Rápidamente, desde banquillos trasladaron la incidencia a megafonía para que se informara al público de la advertencia. No ocurrió más, pero esa única vez le ha valido al Extremadura un serio aviso. Si vuelve a repetirse, podría clausurarse el estadio para un siguiente encuentro.

El club informaba ayer de este hecho en sus redes sociales con la idea de que sus aficionados tomen nota de lo sucedido y procuren no repetir este acto. El presidente del club, Manuel Franganillo, pide a la afición que aprenda de esta sanción.