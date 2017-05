Froome, arrollado por un conductor mientras entrenaba

Chris Froome, tres veces ganador del Tour y principal candidato para conseguir la victoria en París el próximo mes de julio, ha denunciado este martes a través de su cuenta oficial de Twitter que un conductor ha intentado arrollarlo mientras entrenaba. A consecuencia del incidente la bicicleta del corredor ha quedado prácticamente inservible. El líder del Sky ha precisado que, afortunadamente, no ha sufrido daños personales.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo