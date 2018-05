Un gol en el minuto 89 chafa al Coria

Partido histórico en el campo de la Isla, con una entrada de lujo de 2.100 espectadores que se volcaron en todo momento con su equipo. Coria quería empujar a su equipo a conseguir un gesta heroica, nada más y nada menos que lograr el ascenso a la Segunda División B. No obstante, los extremeños jugarán el partido de vuelta con cierta desventaja, ya que el Getafe B se impuso por 1-2 con un último tanto cuando el duelo estaba a punto de acabar. Los locales fueron mejores en el global del partido, pero no pudieron parar a la estrella del conjunto madrileño Calderón. El jugador de banda castigó mucho a la defensa del Coria, que no pudo evitar que asistiera en los dos goles del equipo visitante.

A pesar del resultado, el Coria no ha dicho su última palabra en la eliminatoria y seguro que luchará en Getafe para estar en la siguiente fase del play off.

Salió el Coria muy bien al partido, mediante un juego muy agresivo y firme, creyendo ciertamente en sus posibilidades de imponerse en la eliminatoria. Los locales lograron transformar el dominio de la posesión del balón en ocasiones de gol con dos aproximaciones seguidas. El protagonista de estos primeros acercamientos fue Chema. La primera ocasión clara llegó en el minuto 20, cuando Javito recibió un pase filtrado que remató, pero despejó el guardameta Ismael con una gran intervención.

BUENA PARADA DE DANI / Poco a poco, el Getafe fue asentándose y comenzó a llevar el peligro al portal del canterano Dani Hernández. Las acciones ofensivas del Geta en la primera mitad fueron sobre todo a balón parado. Tres saques de esquina consecutivos en el ecuador del primer acto atemorizaron al público celeste. La primera ocasión visitante clara llegó en el 26, cuando Dani se lució con una gran intervención tras el lanzamiento de Miranda.

La réplica la dio el Coria en el 29 con un cabezazo de Pino que neutralizó el arquero Ismael. El Getafe llevaba todo su peligro por medio de su estrella Calderón, el mejor jugador en toda la tarde, un jugador de muchos quilates y que llevaba mucho peligro por la banda derecha. En el 36 se formó una tángana en el centro del campo que se saldo con sendas amarillas, una para Miranda por parte del Getafe y otra para Sergio Alonso para el Coria.

Tras el descanso, el Coria salió espectacular en búsqueda de la victoria y asediando la portería rival. Los visitante, por su parte, esperaban atrás los primeros minutos con las líneas muy replegadas y esperando salir en velocidad al contragolpe. En el 55 los caurienses tuvieron una ocasión clarísima, pero Pino no llegó por poco en boca de gol. Un minuto después Javito lanzó una falta que remató Alvarito de cabeza alto.

El Getafe se adelantó en el 62 con un centro de Calderón desde el costado que Del Pozo remató entre los tres palos. Jarro de agua fría para una afición extremeña que seguía alentando a su equipo sin parar. Poco tardaron en reaccionar los locales, ya que unos minutos después Javito sacó un córner que Mahíllo remató de manera magistral poniendo las tablas en el marcador.

En el 78 se produjo la jugada más polémica del encuentro cuando Chavales fue derribado dentro del área pero el árbitro vio la acción fuera señalando falta. En el 82 el Getafe pudo marcar tras una falta sacada por Tamayo, pero Dani se lució mandando el balón a córner. Cuando parecía que todo acabaría en empate, de nuevo Calderón centro desde su banda realizó una jugada individual y su centro lo remató Duro dando la victoria al Getafe y castigando notablemente al conjunto extremeño.

coria 1

getafe b 2

3Goles: 0-1: min. 62, Del Pozo. 1-1: min.68, Mahillo. 1-2: min.89, Hugo Duro.

3Árbitro: Viñolo Payán, colegio andaluz. Amarilla a Sergio Alonso y Aparicio, del Coria; y a Del Pozo, Miranda y Tamayo, del filial del Getafe.

3Estadio: La Isla.

3Espectadores: 2.100.

3Coria: Dani Hernández; Chavales, Aparicio, Mahillo, Chema (Edu, minuto 68); Antonio, Javito; Teto, Sergio Alonso (Rubén, minuto 85), Pino (Toto, minuto 83); Álvarito.

3Getafe B: De Andrés; Acosta, Ariel, Miguel, Barri; Alberto, Calderón; Mbodgi, Ndockyt (Del Pozo, minuto 12), Miranda (Duro, minuto 70); Tamayo (Javi Martín, minuto 84).