Golpe anímico al Al-Qazeres

Se esperaba mucho más del Al-Qazares Extremadura en el Palau Municipal d’Esports, que en la última jornada fue capaz de imponerse con clara contundencia al Embutidos Pajariel Bembibre y que la próxima semana jugará por primera vez en su historia la Copa de la Reina. Y es que las de Jacinto Carbajal no estuvieron al nivel esperado y cayeron ante un rival, el Cadí la Seu (68-56), que estuvo más acertado en el lanzamiento exterior y mejor rebote para conseguir una victoria que se cimentó en el primer cuarto con un parcial de 20 a 10. A partir de entonces, la extremeñas siempre fueron a remolque en el marcador y en ningún momento supieron la manera de poner en peligro el triunfo catalán.

El lastre que arrastraron las visitantes del primer tiempo hizo que, pese a no hacer un mal segundo cuarto, se fuera al descanso ocho puntos por debajo. Se nivelaron las fuerzas en la segunda parte, pero aun así las de Carbajal no fueron capaces de dar la vuelta al marcador, pues Rosanio y Forster, ambas con 8 puntos, no estuvieron tan atinadas como en jornadas anteriores y eso lo notó su equipo.

MAL DESDE EL INICIO / Este resultado, más allá de dejar al equipo extremeño con nueve triunfos y nueve derrotas, es un jarro de agua fría para el Al-Qazeres de cara a la Copa de la Reina que disputará la próxima semana en Girona.

El conjunto catalán salió más entonado desde el comienzo, sabiendo que delante tenía a un equipo fuerte de la liga que esta temporada ha dado mucho que hablar. Sin embargo, el equipo capitaneado por Tania Pérez no se amilanó y fue capaz de ponerse por delante en el electrónico merced a su buen acierto de cara a aro, pero también a su agresividad en defensa, pues dejaron en 10 puntos a las cacereñas: 6 de Dacic y 4 Alstons, muestra de que al equipo le estaba costando mucho mover el balón.

En el segundo acto mejoraron algo las visitantes, incluso ganaron el parcial por 16-18, pero el resultado del primer tiempo les siguió haciendo daño. En las filas de Al-Qazeres siguió Dacic llevando la delantera ofensivamente, pero además se sumaron Miriam Forasté y Forster, con cuatro puntos cada una, además de los cinco rebotes de la pívot visitante.

Tras el paso por los vestuarios las cosas se nivelaron sobre el parqué, con dos equipos dispuestos a darlo todo para llevarse el triunfo. Fue en el tercer tiempo cuando apareció Rosanio, quien hasta el momento no había hecho ningún punto. Aun así, no fue suficiente para el cuadro extremeño, al que le costó ver aro y sobre todo hacerse con el rebote, una faceta que dominó Arrojo (5 al final del partido), pero en el que en líneas generales todas las jugadoras aportaron. Pese a ello, no fue suficiente para el Al-Qazeres que al final de tercer cuarto acabó ocho puntos abajo. Una diferencia remontable, pero para ello deberían conseguir la remontada psicológica, lo más difícil.

Con diez minutos por delante, las locales llevaron el control del partido con una Schimmel brillante en el ataque (15). Por su parte, en las filas cacereñas siguió siendo Dacic la que dominó, pero fue imposible dar la vuelta al marcador y a medida que corrieron los minutos el triunfo se alejaba para el Al-Qazeres. Finalmente 68-56, un resultado que deja tocado en el aspecto anímico al equipo cacereño precisamente ante de uno de los encuentros más importantes, el partido que disputarán en Girona en cuartos de final de la Copa de la Reina ante el Gernika el próximo viernes.

Ficha:

Cadí La Seu - 68

Al-Qazeres - 56

Cadí La Seu: Maria Belén Arrojo (11), Tirera Meiya (8), Tania Pérez (2), Georgina Bahi (6) y Svenja Brunckhorst (6) --cinco inicial--, Andrea Vilaró (8), Marta Montoliu (3), Nogaye Lo Sylla (9) y Jude Joses Schimmel (15).

Al-Qazeres Extremadura: Catherine Rosanio (8), Ameryst Alston (12), Dubravka Dacic (20), Irena Vrancic (0) y Julia Forster (8) --cinco inicial-- Mariona Martín (0), Elena Corrales (0) y Miriam Forasté (8).

Marcador por cuartos: 20-10, 36-28 --descanso--, 52-44 y 68-56.

Árbitro: Morales Ruiz y Martínez Prada. Sin eliminadas.

Pabellón: Palau Municipal d´Esports.

Espectadores: 400.