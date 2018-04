La (gran) importancia del 1º

En la temporada 2008-09 varió el sistema de ascensos a Segunda B desde Tercera hasta nuestros días. Se intentó primar el hecho de acabar campeón de grupo con una eliminatoria directa para subir y, en el caso de no lograrlo, se establecía una segunda oportunidad contra segundos, terceros y cuartos. En el caso de los extremeños, acabar primero la fase regular ha supuesto en estos nueve años casi sinónimo de ascenso. Por ello, puede afirmarse que Moralo (76 puntos), Cacereño (75), Don Benito (74) e incluso Plasencia (71) se juegan mucho en las cinco jornadas que restan.

El dato es demoledor: de nueve temporadas, en siete ha termiando ascendiendo el campeón extremeño, ya sea por la vía rápida, en el pulso contra otro campeón de grupo, o por la más larga, superando otras dos eliminatorias.

Una de las dos excepciones en esta casi década se encuentran precisamente la temporada pasada, en la que el Cacereño no pudo ni con el Deportivo B en primera instancia ni con el Beasaín en la ‘repesca’. Sin embargo, aquello no fue lo normal. El precedente anterior se remonta a la 2012-13, un mayo negro porque no consiguió subir ninguno de los extremeños, empezando por el Extremadura, primero sometido por el Toledo y posteriormente, tras dejar fuera al Utebo, por el Granada B.

Todo lo demás han sido alegrías, por cualquiera de los dos caminos. Y es que el hecho de haber favorecido al campeón con el nuevo sistema (antes se disputaba una larga liguilla cuyos resultados en las últimas jornadas resultaban como mínimo sospechosos) ha venido bien a los equipos del grupo XIV.

Uno por uno

En la 2008-09, el Cerro de Reyes falló a la primera (ante el Varea), pero después lo arregló contra Tropezón y Los Barrios. En la 2010-11, el Club Deportivo Badajoz logró el último ascenso de su historia, antes de desaparecer, superando al Mancha Real. En la 2011-12, el Villanovense le limitó ante el Comarca de Níjar, repitiendo dos años después ante la Gimnástica de Torrelavega. Cogió el testigo el Mérida en la 2014-15, al que la situación contra el Laredo se le había puesto cuesta arriba tras el 0-0 del estadio Romano, pero que después supo vencer a domicilio en la vuelta (1-2). El último campeón extremeño en subir fue el Extremadura en la 2015-16, en su caso frente al Coquense (0-0 y 2-0).

En este lapso de nueve años, aparte de los siete primeros clasificados que terminaron subiendo hay que añadir a tres subcampeones que también lograron el éxito: el Cacereño 2008-09, el Sporting Villanueva 2010-11 y el refundado Badajoz de la pasada campaña. Muchas menos esperanzas tendrá el tercero, ya que solo existe el precedente del Extremadura en la 2009-10. Y ninguna, al menos a nivel estadístico, el cuarto: nunca, con el nuevo sistema, ha subido un extremeño desde esa posición.