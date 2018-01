Guardiola: "Vamos a matar a los jugadores"

Pep Guardiola realizó la crítica más severa sobre el intenso ritmo de partidos de la Premier en Navidad. Lo hizo tras batir por 3-1 al Watford, recuperar una ventaja de 15 puntos en el liderato y perder a otro jugador por lesión, esta vez el lateral Kyle Walker. "Sé que aquí en Inglaterra el show debe continuar, pero esto no es normal, chicos", dijo al micrófono de la BBC. "Vamos a matar a los jugadores. Tenemos que pensar en los artistas".

El equipo de Guardiola, como los demás de la Premier, ha disputado cuatro partidos en apenas 12 días, y en ese periodo se ha lesionado Gabriel Jesus (dos meses de baja aproximadamente), Kevin de Bruyne se retiró en camilla del partido ante el Crystal Palace, aunque pudo jugar ante el Watford, y ha estado sin David Silva por asuntos personales durante varios partidos.

El técnico catalán sonó resignado. "Sé que no va a cambiar nada, pero por qué? La vida sigue sin necesidad de jugar cada dos días". Y se explayó: "Puedes jugar cada tres, cuatro, cinco días, pero no cada dos porque al final suceden lesiones como la de Walker. O ayer con otros jugadores".

Tiempo de recuperación

Se mostró respetuoso con la tradición navideña de la Premier, pero pidió sentido común. "No voy a decir que cambie la increíble experiencia del boxing day, en que gente de todo el mundo puede ver partidos, pero no puedes irte a jugar un duro partido en Selhurst Park, volver, celebrar nochevieja y volver a jugar dos días después. La gente que entiende sice que es imposible recuperarse en 48 horas después de un partido. Esto no es tenis o baloncesto, que sí pueden hacerlo".

Y terminó: "No creo que vaya a cambiar porque es una tradición, pero piensen un poco en los futbolistas, por favor. Son los artistas, la razón por la que estamos aquí".