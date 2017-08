Hace falta un killer

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad concentra estos días su esfuerzo en el mercado en encontrar a un referente anotador para el juego exterior, un killer que resuelva en ataque cuando más queme el balón. Sería el mismo papel que tuvo la pasada temporada Niko Rakocevic, cuya continuidad, por otra parte, todavía no está descartada.

Rakocevic está todavía sin equipo, pero a la vista de sus números como verdinegro (15 puntos por partido y 41,1% en triples, lo mejor de toda su trayectoria en LEB Oro) parece lógico que las propuestas de renovación del equipo extremeño le resulten bastante escasas.

Sin embargo, el club todavía no descarta su continuidad ya que todavía no ha encontrado un nuevo destino. El escolta montenegrino siempre se ha sentido a gusto en la ciudad y con el protagonismo que le ha dado el entrenador, Ñete Bohigas. Cada día que pasa sin aceptar otra oferta le acerca al Multiusos, pero el proceso no puede demorarse mucho más.

Mientras, se manejan alternativas en los distintos mercados (nacional, europeo, cotonou y norteamericano). No seguirá JC Fuller, salvo giro imprevisto, aunque podría haber tenido un hueco en caso de no haber intentado disparar su cotización.

Luis Parejo y Dani Martínez están confirmados como aleros. También en esa función podría ayudar Sergio Pérez, que ha sido un ‘3’ durante la mayor parte de su carrera, aunque durante la pasada temporada actuase como ‘4’ abierto.

Marcius, a Italia

Desde que se abrió el mercado el Cáceres asumió que no podría renovar por motivos económicos a Sandi Marcius, su jugador más valorado en la 2016-17 (13,8 puntos y 7,8 rebotes por encuentro). El pívot croata ha tardado más de la cuenta en encontrar acomodo y desde luego no tan alto como él mismo esperaba. Ayer se conoció que se incorporará al Junior Casale piamontés, de la A2 italiana, el equivalente a la LEB Oro en España.