Hamilton ultima su renovación antes del ajuste presupuestario de la F-1

“No tengo prisa por firmar, y sí, sería interesante conocer antes los planes de futuro de los nuevos propietarios de la F-1”. Es la reflexión de Lewis Hamilton en el circuito de Shakir, donde parte como favorito al triunfo en el GP de Baréin, a pesar de que no ha sido el más rápido en las dos sesiones de libres. Hamilton tiene perfilado un acuerdo por 150 millones de euros en tres años, el más jugoso de la historia de la F-1, y puede que el último, porque Liberty Media ha anunciado que quiere establecer un techo presupuestario de 150 millones por equipo y temporada a partir de 2021.

La revolución que viene

“No me interesa en absoluto porque yo ya no estaré aquí”, dice con su habitual tono Kimi Raikkonen. Se refiere al paquete de medidas que Liberty Media quiere implantar en la F-1 y que anunció este viernes, aunque no pasa de ser un decálogo de intenciones. “Motores más simples, más baratos y más ruidosos”, dicen. “Una aerodinámica que favorezca los adelantamientos”, añaden, una idea que no es precisamente nueva. Llevan más de 15 años dándole vueltas a ese asunto. “Estandarización de partes del coche que no inciden en su diferenciación”, un asunto que suena muy bien pero que después se queda en nada. Y, sobre todo, un “techo presupuestario de 150 millones de euros por equipo y temporada”. Mercedes y Ferrari rondan los 450 millones de euros de presupuesto, y es la clave de su superioridad frente a los 350 de Red Bull, los 300 de Renault o los 250 de McLaren.

El futuro de Hamilton

Parece difícil que quieran igualar su potencial a las escuderías pequeñas. Por si acaso, Hamilton se va a asegurar antes el mejor contrato de la historia de la F-1. “Mercedes no tiene a un piloto mejor, y yo no tengo una escudería mejor a la que ir”, dijo en Barcelona cuando se filtraron su negociaciones durante los test de pretemporada. Sería su tercer contrato trianual con Mercedes desde que llegó a Brakley en 2013. Con el salario del primer año, se compró un precioso avión privado. Ahora se concede menos excesos. Está en su plenitud deportiva y busca su quinto título a pesar de no ganar la primera carrera. El inglés no dominó ninguna de las dos sesiones de los libres en Baréin, centrando en lograr los mejores reglajes en tandas largas con los que batir a Ferrari y Red Bull. Fernando Alonso finalizó octavo en la segunda sesión y Carlos Sainz duodécimo.