Iniesta: "Me siento orgulloso y me voy en paz conmigo mismo"

"Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última con el Barça. Me siento orgulloso y me voy en paz conmigo mismo. Mi único objetivo era triunfar en este club y lo he conseguido. Nada me hace tan feliz. Le he dado todo lo mejor que he tenido, no solo a nivel futbolístico sino humano para representar a este maravilloso club". Andrés Iniesta, el capitán del Barcelona, quería hablar, pero no podía. Se emocionaba a cada momento. Pero se tiene que ir.

Se va por muchas razones. "Es una decisión muy meditada, muy pensada, muy valorada. Después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo. El mejor equipo del mundo", ha dicho Iniesta ante toda la plantilla y el club representado por el presidente Josep Maria Bartomeu. "Yo quería llevar los tiempos de mi vida, quería ser lo más honesto conmigo mismo y con el club", ha comentado el capitán azulgrana. "Este club, que me acogió con 12 años, se merece lo mejor de mí. No podía darle lo mejor de mi en todos los sentidos", ha añadido.

"Llevo toda mi vida aquí y decir adiós a esto no es nada fácil. Pero si hubiera imaginado acabar mi aquí, la forma habría sido esta. Sintiéndome útil, sintiendome titular y con opciones de ganar títulos. Es un día muy difícil para mí. Llevo toda mi vida aquí", ha reiterado Iniesta, quien ha explicado que "no me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club de mi vida. No me lo merezco. Ni el club, tampoco", ha precisado el centrocampista azulgrana. "Ya he dicho que no competiría nunca contra mi club. Se abren todos los escenarios, menos Europa".

Le costaba acabar su discurso. No podía. La emoción le atrapaba. "Me gustaría agradecer al club y a La Masia porque lo que soy hoy como jugador y persona es en gran parte gracias a ellos. Me he dejado el alma por este club, ha llegado el momento. No quiero engañar a mi club ni tampoco a mí". Después, recordó a su familia. "Hace 22 años vinimos en un coche de Fuentealbilla. Ahora están aquí conmigo. 22 años después estoy aquí con la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida y me hace feliz cada día: mi mujer".