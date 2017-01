El invierno es para fichar

El ala-pívot esloveno Andraz Kavas intenta estos días demostrarle al Cáceres Patrimonio de la Humanidad que su rodilla está perfectamente y que puede ayudar al equipo en la segunda vuelta de la LEB Oro. Si llega a firmar contrato definitivamente entraría dentro de la profusa historia de incorporaciones que ha hecho el club en su década de vida una vez iniciada la temporada. No está mal repasar qué ocurrió en las anteriores.

2007-08

El primer año de vida (entonces con el apelllido ‘2016’) fue el más movido. De la plantilla que inició el curso, aparte de cambiar de entrenador (‘Piti’ Hurtado en el puesto de Fede Pozuelo) salieron Sidao Santana y David Patten, entrando Harper Williams (que fue realmente bien), José López Valera y Vassilios Kitsoulis (pocos minutos). Entre medias, los contratos temporales de Stan Zuzak y Derell Washington no se prolongaron.

2008-09

Ya en LEB Oro, Harper Williams fue cortado después de tres partidos, alegando que se había negado a pasar un control de tráfico, y su lugar lo ocupó Wayne Simien. Tras una serie de partidos realmente brillantes viajó a Estados Unidos con permiso, pero no regresó. No hubo manera de sustituirle porque ya había expirado el plazo para hacerlo. José María Panadero se retiró por lesión y a Mike English se le buscó una salida, pero Mantas Ruikis y Dan Cage no dieron la talla. El papel de ‘temporero’ lo ocupó César Bravo.

2009-10

El segundo (y, por ahora, último) cambio de técnico con la campaña comenzada (‘Piti’ Hurtado fuera, Gustavo Aranzana dentro) fue el preludio de una reforma que incluyó el fichaje de un base que resultó revolucionario, Carlos Cherry, y el adiós de Pavel Ermolinski, Roger Fornas, Diego Guaita y Randy Holcomb. Este último fue sustituido primero por Ira Newble (solo tres partidos antes de mostrar serios problemas de adaptación) y luego por Shawn Taggart, que tampoco brilló especialmente. Otra incorporación de última hora fue la de Kaspars Berzins.

2010-11

Poco jaleo. Yao Koffi, que llevaba mucho tiempo sin jugar, salió después de diez partidos a modo de prueba. Su puesto como teórico cuarto pívot lo cogió el lituano Arturas Valeika. Cuando en la segunda vuelta se produjo una catarata de lesiones ya no se podía fichar a nadie más.

2011-12

Carleton Scott, con muy pobres números, no resultó, ni tampoco su sustituto temporal, Dreke Bouldin. En enero el Cáceres hizo un movimiento que le acabaría saliendo a la perfección, renunciando a ocupar una de las dos plazas de extracomunitarios y dando salida a Asier Zengotitabengoa, que estaba descontento con sus minutos, para traer de una tacada a Francis Sánchez, que volvía, y Sergio Olmos.

2012-13

La única campaña de Carlos Frade en el banquillo sufrió el único sobresalto de que el Baskonia reclamó el regreso del cedido Devon Van Oostrum, pero la reacción del club no fue incorporar otro base, sino un alero como Zane Johnson (que acabó con valoración negativa). Eso llevó a Braydon Hobbs a la dirección de juego y al equipo muy lejos en los ‘playoffs’.

2013-14

Pese a ello, el Cáceres renunció a estar en Oro y se fue a Plata, donde le costó encontrar la fórmula. Prescindió de Kelsey Williams y Garfield Blair, apostando por jugadores que conocían mejor la competición doméstica como Miguel Montañana y Nikola Rakocevic. Otras llegadas fueron las de Duane James y Pablo Bayle. Carlos Ferreiro se marchó a la búsqueda de más minutos. El equipo fracasó en su intento de subir.

2014-15

Sí lo logró la campaña siguiente, en la que solo hubo que afrontar la contrariedad de la marcha voluntaria de Ben Mockford por motivos personales. En principio llegó EJ Kunsyer, que no terminó de convencer y cedió su sitio a Richard Nguema, que ya había estado con el año de Frade. Esta vez cambió su rol (de base a escolta) y fue decisivo en subir.

2015-16

En el regreso a LEB Oro todos los cambios se produjeron por motivos obligados. El traspaso de Tautvydas Slezas al Bilbao supuso la llegada de Ibrahima Thomas, mientras que las lesiones de Ben Mockford y Añaterve Cruz propiciaron la incorporación de Tomeu Rigo y la vuelta de Carlos Toledo, que estaba cedido en Ávila. Álvaro Frutos a la posición de escolta y dejó a Guille Corrales como segundo base.