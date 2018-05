Iván Ania abandona el Villanovense para fichar por el Racing de Santander

Iván Ania se va del Villanovense. Así lo comunicó ayer el club en un breve comunicado con el que se pone fin a cerca de dos meses de negociación entre la entidad y el entrenador asturiano, que se ha decantado por una oferta de un club importante de la categoría «Queremos aprovechar para enviar la mejor de las suertes tanto a Iván Ania como a Fabián Fernández [entrenador de porteros] y Pablo Gutiérrez [preparador físico] en sus nuevos proyectos y agradecerles el trabajo desarrollado al frente de la primera plantilla durante la presente temporada», señalaban en el escrito enviado a los medios.

Esos «nuevos proyectos» se conocieron apenas unas horas después: el Racing de Santander anunciaba públicamente la incorporación tanto de Ania como de Fernández y Gutiérrez en su cuerpo técnico.

Como ya adelantó EL PERIÓDICO al comienzo de las negociaciones entre ambas partes la idea de Ania era seguir en el Villanovense un año más, pero parece que el buen hacer del equipo en las últimas fechas ha despertado el interés de algunos de los clubs importantes de la categoría. El entrenador asturiano ha optado por un club histórico del fútbol español y por estar más cerca de casa, según comunicó él mismo el martes al Villanovense, por lo que los serones comprenden su elección y le desean la mejor de las suertes en su nueva etapa.

Desde que se consiguieron los 45 puntos en Huelva el deseo del Villanovense fue siempre continuar con Ania en el banquillo, de hecho se le ofreció una mejora económica en el contrato y el compromiso de una plantilla más reforzada, pero no ha sido suficiente para convencer al asturiano, quien siempre ha asegurado sentirse muy a gusto en Villanueva de la Serena.

Ania se va después de haber cumplido, y con creces, los objetivos marcados a comienzo de la liga. Salvó al equipo con varias jornadas por delante y hasta el último partido ha optado a entrar en play off y Copa del Rey. Además ha contado con bastante apoyo entre los aficionados y la directiva.

NUEVO ENTRENADOR / Una vez que ya se sabe que Iván Ania pasa a ser historia en el Villanovense el club comienza ahora la búsqueda de un sustituto. De momento no tienen prisa pero sí admiten que es una prioridad antes de empezar a cerrar los primeros fichajes de la próxima campaña. «Nuestro lema sigue siendo ‘despacito pero bien’ todavía», recuerda el director general del conjunto serón, Francis Bordallo.

Afirma que no quieren equivocarse con el próximo ocupante y que el perfil será parecido al de Ania. «Alguien que venga con hambre y con ganas de crecer junto con el Villanovense y que es el que está dando resultado», subraya Bordallo, quien no puso fecha tope para incorporar al próximo entrenador. La idea es apostar por alguien joven y no necesariamente muy conocido por la afición. «Esperemos acertar como hemos acertado con Iván Ania».

Sin que la temporada haya terminado todavía en la categoría aún es pronto para cerrar nuevas incorporaciones a la plantilla, aunque desde el club se está trabajando para conseguir la renovación de algunos futbolistas. «Consideramos que son renovaciones interesantes para el club», dice Bordallo.

Tras la marcha de Ania al Villanovense le tocará rehacerse en lo futbolístico, aunque de momento ya hay algunas piezas que continúan, como son Pajuelo, Tapia y Javi Sánchez, y se tiene la renovación de Leandro, al que no le faltarán ofertas tras su espectacular temporada en la portería. No obstante no se espera la desbandada masiva que los serones sufrieron el año pasado por lo que parece que el verano será más tranquilo en el club de Villanueva de la Serena.