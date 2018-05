Jaén-Barça, el no va más en el Multiusos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Esto no me parece muy normal. Muchos cacereños estaban esperando este evento que se da tan poquitas veces en esta ciudad, además de que ya se había publicado que se pondrían a la venta. Por seguridad!!! que seguridad? esto va a provocar un gran conflicto puesto que por ley tienen que dejar entradas en taquilla. El caso es que los cacereños los más perjudicados. Qué les decimos a nuestros hijos ahora? Espero que no haya asientos vacíos porque eso diría mucho.