Javi Martínez se rompe la clavícula haciendo senderismo

Javi Martínez, central del Bayern de Múnich, se rompió la clavícula el pasado domingo en Navarra cuando practicaba senderismo, según informa la web del club alemán. El defensa ha sido operado con éxito y se perderá los dos partidos restantes de la Bundesliga.

🏥 @Javi8martinez será baja para los 2 partidos que restan tras fracturarse una clavícula. ¡Esperamos que te recuperes pronto, Javi! pic.twitter.com/o2CQVApIaK — FC Bayern Español (@FCBayernES) 9 de mayo de 2017

El futbolista no estará disponible para los duelos contra el Leipzig y el Freiburg, pero el Bayern ya se ha proclamado campeón a falta de dos jornadas, así que la baja del futbolista no afectará en lo deportivo al conjunto de Carlo Ancelotti. El tiempo de recuperación no se ha especificado.

UNA MÁS

No tiene suerte Martínez con las lesiones. La más grave desde que está en el club alemán fue cuando se rompió el menisco y ligamentos durante la Supercopa alemana del 2014 que le apartaron de los terrenos de juego casi toda la temporada. Su compañero David Alaba le ha enviado un mensaje de apoyo en Twitter. "Mantén la cabeza alta y vuelve más fuerte, Javi", tuiteó.

El Bayern de Múnich ha reforzado la posición de central con un nuevo fichaje, el joven Niklas Sule (22 años), procedente del Hoffenheim que ya ha debutado con la selección alemana.