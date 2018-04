Jesús Sánchez afronta «un gran reto» en el Al-Qazeres

Confirmó ayer el Nissan Al-Qazeres Extremadura lo que ya se conocía desde hacía días. Como adelantó este diario el domingo, Jesús Sánchez será el sustituto de Jacinto Carbajal en el banquillo. «Es una gran ilusión y un enorme reto», comenta como carta de presentación.

El técnico, de 34 años, tendrá así su primera oportunidad como máximo responsable de una plantilla profesional, una decisión que el club quiere que sea un mensaje de su confianza en gente ‘de la casa’.

Sánchez se forjó en las categorías inferiores del ADC, una entidad que hace unos años se vinculó al Al-Qazeres. Eso le abrió la puerta para ser nombrado asistente de Jacinto Carbajal al inicio de la temporada 2015-16.

Esta última campaña siguió ejerciendo ese puesto y ejerció también como director deportivo y coordinador de cantera del club cacereño, además de colaboración de la Federación Extremeña de Baloncesto como selección y profesor de entrenadores. «La junta directiva siempre ha apostado por gente de la casa», se destaca en un comunicado.

Sánchez se mostró muy agradecido por la oportunidad que ha recibido cuando su recorrido entre profesionales se limita a los tres últimos años. Se confía sobre todo en su capacidad para conectar con las jugadoras, además del bagaje que ha podido acumular en su tiempo cerca de Carbajal, aunque también tiene su propia visión del baloncesto.

«Supone una gran ilusión y un enorme reto por delante. Tenemos muchas ganas de ponernos a trabajar», afirma en declaraciones a este diario.

Preguntado por las principales ideas que tiene previsto instalar en la plantilla, sostiene que «en mi vida y en mis equipos creo mucho en la idea de ser un equipo y de trabajar duro y con ilusión y espero poder transmitirlo así».

CARAS NUEVAS / Sánchez asegura que «aún no se no nos hemos sentado analizar en profundidad» si el vestuario vivirá una amplia renovación más allá de la continuidad, que se da por hecha, de las tres extremeñas (Elena Corrales y las hermanas Silvia y María Romero) y de la base portuguesa Carla Nascimento, que parece decidida a continuar un año más. «Seguro que habrá caras nuevas y que también contaremos con gente de la casa», asevera el nuevo técnico, que también tiene palabras de respeto hacia su antecesor. «Jacinto es un entrenador que ha hecho mucho y bueno por el basket femenino y por el club en particular. Es un tío trabajador y dedicado que seguro que le irá bien en todo lo que haga».

Ahora, con mayor responsabilidad en el baloncesto, tendrá menos tiempo para dedicarle a su otra gran ocupación: la música. Es el cantante y guitarrista del grupo de rock ‘La Bruja Roja’, que ha sacado tres discos ya al mercado.

El Al-Qazeres todavía trabaja en quién será su ayudante, aunque hay ya varias opciones encima de la mesa. También se mantiene atento a cómo se desarrolla el final de las competiciones, tanto la Liga Dia --que está en cuartos de final-- como la Liga Femenina 2, donde la pasada temporada ‘cazó’ a Joy Brown Adams. La alero, que no ocupa plaza de extracomunitaria, es otro de los objetivos prioritarios después de su buen debut en la máxima categoría, aunque es previsible que tendrá buenas ofertas.