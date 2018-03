Jorge Campillo, salto definitivo a lo más alto

Se ha quedado justamente al límite del Top 100. En concreto, ocupa el puesto 101. Jorge Campillo Íñiguez (Cáceres, 1 de junio de 1986) es uno de los deportistas extremeños del momento. Acabó el domingo en el puesto 27 en su debut en el Campeonato del Mundo, en México, en el que debutaba tras su colosal inicio de temporada.

«Ha sido un buen torneo, pero podía haber sido mejor. He cometido errores tontos que me han costado bogeys y los putts no terminaron de entrar, pero bueno...». El cacereño hablaba así en pleno vuelo de regreso a España junto a su caddie, Borja Martín-Simo. Es, actualmente, el cuarto mejor jugador español, tras una terna espectacular: Jon Rahm (tercero del mundo el vasco). Sergio García (undécimo) y Rafa Cabrera Bello (el canario fue tercero en la cita de México, vigésimo primero).

¿Y ahora qué? Campillo tiene entre ceja y ceja ganar su primer torneo como profesional, algo que ha rozado en varias ocasiones, pero sobre todo está la perspectiva de jugar un torneo de los llamados grandes, para lo que hay que seguir ganando posiciones.

«El Masters de Augusta es imposible ya. El US Open lo disputan los 60 mejores del mundo en el mes de junio. Si no, jugar las previas. El Open Británico es el más fácil para clasificar para los europeos, se puede entrar por varias vías, pero a día de hoy lo más factible es ir en el Top 20 del Race to Dubai después del torneo del BMW de Alemania y juegan los 4 primeros no exentos».

El golfista extremeño es séptimo en la clasificación del European Tour. Al último torneo major, el PGA, se puede llegar «hasta el 108 o así», explica Campillo.

«Es verdad que este invierno he entrenado más que otros, y además he cambiado el ‘swing’. Y ha funcionado bien. Vas cogiendo confianza con los buenos resultados», explicó en una entrevista publicada hace justamente un mes por este diario, tras ser segundo en Malasia.

Cambio en la técnica

En plena madurez, este aún recordado jugador en Indiana (en EEUU estuvo entre los mejores universitarios) está en periodo de progresión profesional. «He trabajado últimamente más la técnica, con estos retoques en el movimiento del ‘swing. Luego la parte mental también tiene su importancia, pero es que cuantos más torneos juegas, más experiencia tienes y más te sabes manejar en esto».

El estadounidense Phil Mickelson se impuso en el hoyo de desempate a su compatriota Justin Thomas para adjudicarse el título del World Golf Championship México 2018. Mickelson acabó con una larga racha de 1.688 días sin lograr un triunfo. El último lo consiguió el 21 de julio de 2013 en el Abierto Británico, el quinto de los majors que adornan su palmarés y que también incluye tres Masters y un Campeonato de la PGA (2005).