José Ángel culpa sólo a la plantilla del Badajoz de su situación actual

Los culpables de la situación somos los jugadores». Así de rotundo se muestra el centrocampista del Badajoz, José Ángel González, tras las declaraciones del presidente blanquinegro Pablo Blázquez, que ayer reconoció que no se había explicado bien. El dirigente blanquinegro argumentaba que una de las numerosas causas de la pequeña crisis de resultados son las redes sociales que afectan al rendimiento de los jugadores y él había decidido dejar Twitter y Facebook a modo de ejemplo por si algún jugador quiere seguir esa iniciativa.

Para José Ángel, las redes «no afectan para nada. Pablo salió con esas declaraciones pero es un gran tipo, no quiso darnos la responsabilidad que tenemos nosotros. No hay ningún tipo de excusas ni nada parecido. Para nosotros las redes sociales están ahí y cada uno en sus perfiles puede hablar y opinar de lo que quiera. Al cabo de los años esto evoluciona mucho. Antes el aficionado expresaba su sentir en la grada y ahora en las redes hay un poquito más de libertad y la gente opina desde ahí, pero para nada al equipo le está afectando esta situación».

José Ángel tiene claro que los «únicos culpables de esta situación somos nosotros y somos responsables de que el Cacereño nos saque cinco puntos. Ni Agustín Izquierdo ni la directiva son responsables, nada más que nosotros, y la plantilla no se esconde de eso. No estamos rindiendo al nivel esperado y somos conscientes de ello».

Preguntado por las causas del bajo rendimiento, José Ángel dice que «a principio de temporada te creas unas expectativas muy grandes al hacer un equipo con jugadores muy contrastados con experiencia en Segunda B y ascensos. Sabíamos que veníamos a un club histórico, con una gran afición y gran campo y en Tercera no se puede permitir estar segundo ni tercero ni nada por el estilo. El único objetivo es el ascenso y se han dado unas circunstancias que han hecho que no estemos rindiendo al nivel esperado y los culpables somos nosotros».

«NO ME EXPLIQUÉ BIEN» / Y Pablo Blázquez ha querido aclarar sus declaraciones «en las que quizá no me expliqué bien. En ningún momento la directiva del Badajoz ha querido culpar a las redes sociales y mucho menos a la afición del mal momento del equipo. Está claro que los responsables del mal momento somos la directiva, jugadores y cuerpo técnico y no culpabilizar a las redes sociales. Como todo el mundo comprenderá no tienen la culpa de que el juego del equipo no sea bueno. Hay causas deportivas mucho más importantes que esta, es un pequeño detalle que podía resultar curioso y por eso lo conté, porque en un momento dado las redes sociales pueden perjudicar en cierta medida a los jugadores. Por supuesto desde aquí nunca vamos a criticar a la afición que tiene libertad total para expresarse en redes sociales y si lo hiciera estaría criticándome a mí mismo que soy aficionado, a mi padre, a mi hijo, a mis mejores amigos que son aficionados al Badajoz... Jamás desde esta directiva se criticará porque es la mejor afición de Extremadura».