José María Rebollo, despedido como entrenador del Cacereño

me parece absolutamente vergonzoso y vergonzante lo que se ha hecho con rebollo, un tipo que se ha partido la cara por el cacereño. nadie es profeta en su tierra y este es el casoy en vez de apoyar lo nuestro algunos iluminados se creen a ese vendedor de humo que ha llegado. deberíais leer un poco mas al otro diario donde se dicen las verdades de la situación actual del cacereño. rebollo sabía que estaba sentenciado desde el 12 de octubre y sin embargo ha estado trabajando con humildad, ha seguido apostando por los suyos, por los que trajo él, que tan buen resultado han tenido y no los que han venido. y a lo que lo critican¿ es que acaso el año pasado con un equipo profesional se jugaba a algo y tenían al anterior entrenador en los altares? no tenéis ni idea y habláis por hablar. este año no se va a entrar ni en play off , cuando venga un sudamericano que no tiene ni idea del futbol que se practica aquí, ni de los rivales ni de los jugadores. me niego a volver a pisar el campo mientras esté el no propietario del cacereño ahí.