K.O. por guasón

Burlarse del rival no solo es antideportivo. También puede ser la antesala de la derrota si se trata de una disciplina que requiere la máxima concentración como es el caso de las artes marciales mixtas oMMA. El luchador británico Joe Harding, con sus excéntricos movimientos y pasos de baile en pleno combate, encarna el último ejemplo.

Harding, conocido con el sobrenombre de Joe Nittro, acabó noqueado por el francés Johan Sega en el torneo British Challenge, celebrado en Colchester, Inglaterra. Segas hizo bueno su apodo, ‘el silenciador’, cuando soltó un patadón en el rostro del británico y acabó con el continuo vacile de su oponente. Inmediatamente después, Harding, noqueado, recibió otros tres puñetazos en la boca de Segas, que segundos después de celebrar la victoria se acercó a su rival para comprobar que estaba bien.

El vídeo de la derrota de Harding se ha viralizado, con comentarios de todo tipo, la mayoría ridiculizando al británico. Sin embargo, algunos entendidos en este deporte de contacto, los menos puristas, disculpan a Harding. Consideran que lejos de burlarse de su rival buscaba dar espectáculo para hacerse un nombre en el circuito de la MMA. El propio Harding suscribe esta versión de los hechos en su cuenta de Twitter. “Se la jugó y pagó las consecuencias en esta ocasión, peroseguro que usará esta experiencia para aprender, mejorar y continuar con una carrera prometedora”, escribe Ben Liniham, redactor de The Sprawl, una webzine centrada en la actualidad de la MMA. “Sigue haciendo lo que haces, ignora los comentarios y continúa entreteniendo”, añade el comentarista.

https://t.co/7qumKtHW7A great write up by the sprawl!