Kane se convierte en objetivo prioritario para el Madrid

Solo Keylor Navas evitó el pasado 18 de octubre que Harry Kane marcara en el Santiago Bernabéu en su primer partido de Champions contra el Madrid (1-1). La gran ovación con que fue despedido al término del partido le dio idea de la acogida que tendrá en el caso de volver como jugador blanco la temporada que viene. También Florentino Pérez pudo comprobar una vez más las ganas que tiene la inmensa mayoría de aficionados madridistas de poder disfrutar con un relevo de verdaderas garantías goleadoras para Benzema, de alguien que esté a la altura de Cristiano Ronaldo.

Dos meses y medio después de aquel episodio, Kane va a cerrar el año como máximo goleador de Europa (58 goles en 52 partidos), por delante de Messi y del propio Ronaldo, y el delantero francés sigue clavado en dos tantos en la Liga y dos en Champions, y sin posibilidades aparentes de recuperar el favor del público después de nueve temporadas de quedarse a medio camino, excepto en la 2015-16, en que firmó sus mejores números, con 24 dianas en 25 partidos de Liga y cuatro en nueve de Champions (0,80 goles por partido).

Por delante de Neymar

Un dato definitivo para que el presidente del Madrid se haya fijado como objetivo primordial el fichaje del goleador del Tottenham, por delante incluso del de Neymar, que presentaría muchas más dificultades a corto plazo, aunque todo podría cambiar si el Madrid es capaz de eliminar al PSG en los octavos de final de la Champions en febrero, la cita clave sobre la que ahora mismo gravitan las posibilidades blancas de enderezar la temporada.

Se precipitará amenazante el cruce contra el equipo de Unai Emery con el tridente Neymar-Cavani-Mbappé a la cabeza sin que el Madrid haya acudido al mercado de invierno para tocar la plantilla más que para incorporar al portero Kepa tras abonar la cláusula de rescisión de 20 millones, lo que conllevará la salida de Casilla. No habrá puja por Icardi (Inter), ni por Fekir (Lyon) ni se buscará algo interesante de perfil más bajo tipo Adebayor, el último delantero que el club blanco incorporó en una ventana invernal, en enero del 2011.

Recuperación de Bale

Zinedine Zidane y Florentino Pérez han decidido tirar con lo que tienen, esperanzados en que el equipo de un paso adelante ante el PSG y sobre todo en que Garet Bale confirme las buenas expectativas que ha apuntado en su vuelta después de su última lesión muscular.

El jugador galés podría recuperar así parte del buen cartel con el que llegó para convertirse, por otro lado, en la mejor manera de convencer al Tottenham para entablar unas negociaciones que en principio parten con un precio de unos 200 millones de euros por Kane. La otra posibilidad es buscar una salida para Benzema, pero la cotización del atacante francés está ahora en su nivel más bajo.

Buenas relaciones

Las relaciones entre el presidente blanco y el del club inglés, Daniel Levy, son muy fluidas, como el propio Pérez confirmó el pasado 24 de octubre, cuando aseguraba que Benzema seguía siendo intocable. “No se me ha pasado por la cabeza fichar a Kane. Estamos encantados con Karim y con todo el equipo, así que no hemos preguntado precio porque si lo hago me dirán que 250 millones. Tras los fichajes de Modric y Bale nos hemos hecho amigos y siempre nos dan la enhorabuena cuando ganamos títulos, pero también me recuerda lo que hacemos con sus futbolistas””, dijo el presidente madridista en el programa El Partidazo de la COPE.

Ahora las cosas han cambiado mucho y lo harán más si el Barcelona no afloja y confirma algunas de los fichajes que tiene en cartera para este mismo mercado de invierno y el del próximo verano. Coutinho y Griezmann pueden hacer mucho por que Kane llegue al Madrid dentro de siete meses.