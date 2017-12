"Kane está fuera de mercado", asegura Pocchetino

Sin dar tiempo a que Florentino Pérez sondee a su homólogo del Tottenham, Daniel Levy, sobre la posibilidad de sentarse a negociar el fichaje de Harry Kane cara a la próxima temporada, Mauricio Pocchetino, entrenador del equipo londinense, se ha adelantado para avisar al presidente blanco de que no no hay ninguna posibilidad de hablar del tema.

"Podemos hablar de muchas cosas, pero al final es hablar por hablar porquer es imposible ponerle precio... Harry está fuera de mercado", ha declarado el técnico argentino para salir al paso de las informaciones sobre el firme propósito del Madrid de incorporar a su plantilla al máximo goleador del año en Europa el verano próximo y la intención del Tottenham de pedir por él no menos de 200 millones de euros.

Mejora de contrato

"Creo que Harry no tiene precio porque le queremos aquí", ha añadido Pocchetino. Daniel Levy, por su parte, está decidido a multiplicar al menos por dos el sueldo de Kane y ampliarle el contrato, que acaba en el 2022, con la finalidad de retenerle, según informa el Daily Mail. El delantero es, junto con Lloris, el portero francés, el jugador mejor pagado de la plantilla del Tottenham, con un sueldo de 100.000 libras a la semana (118.381 euros), que es el tope salarial impuesto en el club inglés.

Courtois y Hazard

Antonio Conte, por su parte, ha reiterado su oposición a que el Chelsea deje marchar a Courtois y Hazard, quienes también interesan al Madrid, sobre todo el portero belga como relevo para Keylor Navas el verano próximo. El guardameta acaba contrato en junio del 2019, el mediapunta un año después y ambos han rechazado las ofertas de renovación que les han planteado.

"Estamos hablando de dos futbolistas muy importantes para nosotros. Es vital que sigan este tipo de jugadores sigan aquí, sobre todo por la ambición de intentar competir por cosas importantes. Es clave mejorar tu equipo", ha dicho el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Stoke City.

"No creo que eso suponga un problema. Cuando estás en un gran club y confías en el proyecto te quieres quedar. La familia no es un problema. Es una conversación que tienen que tener el jugador, su agente y el club. Si me pregunmtan a mí, espero que se quede con nosotros", ha dicho Conte sobre el deseo de Courtois de reunirse con su pareja y sus dos hijos, que residen en Madrid.