Keko, constancia y paciencia

Después de ocho meses como un espectador más en el Príncipe Felipe, a Sergio Hevia Keko le ha llegado la oportunidad en el momento más importante de la temporada. En los dos últimos partidos de liga ha sido el propietario del lateral izquierdo del Cacereño, siendo el mejor de los verdes en el duelo del pasado domingo en Sierra de Fuentes. Antes, en las 36 jornadas previas (aunque llegó con el curso iniciado, a mediados de septiembre), apenas había jugado un minuto y entrado en cuatro convocatorias. Ahora mira con ilusión al play off de ascenso, que el CPC estrena el sábado ante el Churra y que empezó a preparar ayer.

«Fueron meses muy duros, sobre todo los cuatro primeros», confiesa Keko, segundo futbolista más joven del Cacereño (20 años, solo unos meses más que Viñuela). Hubo momentos de «bajón» por no tener oportunidades pero, cuenta, nunca dejó de trabajar y tener ilusión. La oportunidad llegaría. Y llegó. «Nunca he dejado de trabajar para este momento, siempre he sido muy constante».

Paso a paso

Para la fase de ascenso se siente preparado y motivado, «como todos mis compañeros», aunque no quiere pensar más allá del partido del sábado ante el Churra en la pedanía murciana. La prudencia invita a ir paso a paso. «Hay que sacar un resultado positivo, es muy importante», añade. Ximo Mas empezó a hablarles ayer del conjunto murciano, al que esperan seguir conociendo a lo largo de la semana. «Del grupo murciano no sabía nada», se sincera Keko, que ya jugó una fase de ascenso a Segunda División B la temporada pasada con el Avilés.

Estudiante de Bachillerato en modalidad semipresencial en el instituto el Brocense de Cáceres, explica que no sabe de dónde viene su apodo, Keko, que desde que era pequeño sus padres y hermanos siempre le han llamado así. «Nadie me llama Sergio», añade él entre risas. Su carácter positivo le ha mantenido siempre ilusionado. Llegó en septiembre diciendo que su objetivo era aprender y seguir creciendo y asegura que, a pesar de todo, lo ha conseguido. «He aprendido a estar motivado a pesar de las dificultades, a no dejar nunca de trabajar a pesar de las adversidades, a ser siempre constante». Y todo eso, dice, le será muy útil en su futuro como futbolista. De momento puede serle útil para lo más inmediato, la eliminatoria ante el Churra, donde intentará volver a ser titular.