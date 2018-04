Kevin, con k de killer

Por su estilo y sus gestos, es uno de los jugadores más queridos por la hinchada del Cacereño, que espera que su capacidad goleadora suponga un factor en la fase de ascenso. Hace un año, Kevin Vicente Lewis se perdió el momento supremo de la temporada por una lesión que le tuvo muchos meses fuera de circulación. Ahora no está dispuesto que eso se repita.

«Este año tenemos más recursos», destaca el punta argentino, que ante el Trujillo, el pasado domingo, anotó su segundo tanto de la campaña. Y lo celebró con la misma euforia de siempre.

Feliz se le ve, sobre todo ahora que parece tener el nivel suficiente como para ‘hacerse fuerte’ en las alineaciones de Ximo Más. «Estoy muy contento de poder estar jugando de titular estos partidos tan importantes porque es lo que me propuse en toda la recuperación. Ojalá pueda ayudar al equipo a conseguir el objetivo y, si es con goles, mucho mejor», comenta.

La rotura de ligamentos ya solo es un recuerdo doloroso que apunta que le ha hecho más fuerte. A un tipo tan competitivo como él le debe haber escocido estar tanto tiempo en la grada sin poder ayudar.

«La rodilla está excelente. No me dio nunca ningún tipo de problemas, gracias a Dios», comenta, al tiempo que reconoce que «físicamente todavía me falta un poco, pero es parte de este proceso. La única manera de conseguir llegar al punto que quiero es teniendo minutos, por eso estoy contento con este presente».

La comparación

Mirar hacia atrás y comparar resulta inevitable en una conversación con él, que lo vive todo tan intensamente. «Este año creo que tenemos más recursos. Es una plantilla más amplia que la del año pasado, por eso espero que este año podamos lograr lo que no pudimos el anterior», analiza.

Eso sí, sostiene que existe una parte de factor suerte para ser campeón y afrontar un camino más favorable hacia Segunda B, en primera instancia en una eliminatoria directa contra otro primer clasificado y, si no, en una repesca de dos rondas.

«Quedan tres jornadas y cualquiera de los de arriba todavía puede ser campeón, lo que implica que nadie pueda relajarse ni un minuto en estas últimas tres jornadas», declara Kevin. En su mente ya está lo que pueda suceder el próximo domingo en la visita al Aceuchal.

Los verdes no estarán solos en su particular contrarreloj para no fallar y, como mínimo, mantener la diferencia respecto a Don Benito, Plasencia y Moralo. El club está organizando un viaje para que los jugadores se sientan muy arropados. El precio incluyendo autobús y entrada es de 16 euros para los adultos, 6 para los jóvenes (de 14 a 16 años) y gratuito para los niños. Las inscripciones pueden realizarse ya en la cafetería Aquario, situada en la avenida de España.