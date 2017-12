Kike Márquez hace autocrítica

Dicen los que le conocen que es un genio, tanto dentro como fuera del campo. Uno de esos futbolistas ingobernables que colorean su propio destino a base de talento. Sus celebraciones retan al respetable, pero depués tiene la guasa y picaresca propia del gaditano que sirve para meterse a todo el mundo en el bolsillo. El Kike Márquez que todos esperaban en Almendralejo ya está aquí. El ‘Torero’, como le apodan por su ferviente pasión taurina, ha liderado la reacción del Extremadura después de que los azulgranas quedaran tocados de su primer derbi en el Romero Cuerda. En los otros dos, ante Badajoz y Mérida, Márquez ha dado dos recitales de un calibre altísimo, coincidiendo con un cambio de posición a su hábitat natural: la mediapunta. «Es algo que me suele ocurrir con todos los entrenadores. Por dentro tengo cosas que me gustan más y estoy cerca del área, pero todo depende del míster», dice el protagonista.

Kike Márquez ha liderado el arsenal ofensivo y los ocho goles en dos encuentros de su equipo en los derbis. Con su gol del domingo, ya es máximo goleador azulgrana junto a Willy, pero además dobla figuras: cinco goles y cinco asistencias, los mejores números individuales.

Pero hasta hace tres semanas, Kike Márquez había pasado más de puntillas que de protagonista en Almendralejo. Tanto, que incluso focalizó las críticas de los aficionados tras la debacle en el Villanovense. «No es que me hiciera reflexionar mucho aquello, pero está claro que si jugadores importantes como es mi caso, Airam o Jesús Rubio no nos damos cuenta que no estamos bien sería de tonto. Soy el primero que sé que tenía que estar dando más rendimiento». Pero la autocrítica de Márquez, también tiene otro mensaje: «sí estaba algo descontento con la gente porque cuando uno no está bien es cuando más necesita el cariño de la afición. Cuando todo rueda bien, a mí me da igual que me lo digan. Es más importante cuando uno está mal».

Intensidad/ Márquez tiene claro que «la intensidad» ha sido el gran valedor del Extremadura en los últimos encuentros. «Cuando vino Manolo (entrenador) fue la primera palabra que nos sacó a todos. Creo que lo hemos tomado como algo muy valioso y estamos viendo como nos está dando puntos».

El Torero se siente bien. «Estoy encontrando esa chispa y confianza que antes no tenía. Y estoy muy contento de ello». Reconoce que «la confianza» es fundamental para un futbolista y no esconde su deseo de seguir marcando goles. Con respecto al último de falta, Kike Márquez desveló un secreto: «Manolo Ruiz me dijo que habría bloqueos y que la pusiera bien al área. Yo miré a mi amigo de la grada y le dije que estuviera pendiente que le iba a pegar. Y al final, otro golito más».

El Extremadura disfruta hoy de su jornada de descanso y volverá mañana a los entrenamientos pensando ya en el último partido del año, el domingo a las 12.00 horas ante el Betis B en Sevilla. «Sabemos que los filiales son equipos que si tienen un buen día te pueden pintar la cara. Tenemos que ir allí sin relajarnos, hacer un buen partido y acabar arriba la primera vuelta». Palabra de Kike Márquez.