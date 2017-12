«La respuesta de la afición ha sido clave para consolidar este proyecto»

Hace justo un año, el Extremadura era penúltimo del grupo IV de Segunda B. Al Francisco de la Hera apenas acudían 2.000 personas y el club estaba abocado a una segunda vuelta casi dramática, con problemas para hacer frente a las nóminas y con el descenso como horizonte casi irremediable. Sólo un milagro salvaba al Extremadura. Un año después, es segundo clasificado, a un punto del líder y con una media de 8.000 espectadores en la grada. En apenas doce meses, se ha convertido en el gran fenómeno mediático de Almendralejo y su afición vuelve a rugir como en los mejores tiempos. Gran parte de culpa la tiene Manuel Franganillo (Villarrobledo, 1971), un presidente que pateó cielo y tierra para convencer a un grupo de empresarios de que invertir en el Extremadura era una opción acertada. Vinieron, apostaron y ahora esa apuesta se ha doblado hacia un sueño: regresar al fútbol profesional.

–Defina en una sola palabra el 2017 del Extremadura

–Memorable

–En aquel mes de diciembre de 2016, ¿se planteó alguna vez arrojar la toalla?

–Fueron momentos difíciles en los que tuvimos la mente muy fria para poder tomar las decisiones más convenientes para el club. A pesar de lo difícil de la situación, siempre busqué soluciones y nunca se me pasó por la cabeza abandonar el proyecto en un momento tan delicado.

–¿Con qué argumentos convenció a los empresarios que vinieron a apoyar?

–Ya en la primera reunión se desató un clima de entusiasmo bilateral muy ilusionante y, a partir de ahí, el diálogo fue muy directo en una sola dirección: colaborar juntos para hacer un Extremadura grande.

–Y ahora, ¿qué dicen esos empresarios?

–Están cada vez más contentos de formar parte del proyecto Extremadura UD. La respuesta de la afición ha sido, sin duda, una de las claves más gratificantes para consolidar el proyecto.

SEnDElija un momento imborrable de la montaña rusa de recuerdos del este año que está terminando ya.

–En el baúl de los recuerdos quedará esa metamorfosis colectiva que traspasó lo meramente deportivo y aquellos momentos de fe, valentía e ilusión. Fueron momentos y sentimientos que serían muy difíciles de expresar y que fueron sucediéndose semana tras semana.

–Termina la primera vuelta. ¿Contento o esperaba más?

–Estamos muy satisfechos con el rendimiento del equipo. Hay que recordar que nuestro objetivo era estar entre los cuatro primeros puestos y ahora ocupamos una de esas plazas. Eso ya sería un éxito para nosotros. Hace mucho que Almendralejo no consigue algo así.

–¿Cuántos fichajes espera hacer el Extremadura en el mercado de invierno?

–La plantilla ha demostrado un nivel tremendo. Las últimas tres jornadas han demostrado el potencial que se puede alcanzar y no creemos que vayan a producirse muchos movimientos. No obstante, la dirección deportiva no ha dejado de trabajar para depurar cualquier deficiencia que se haya detectado. Puedo asegurar que el Extremadura estará perfectamente preparado para afrontar la segunda vuelta.

–Muchos aficionados están preocupados por las ofertas y rumores que pueden llegar a jugadores de la plantilla. ¿Puede asegurar que no se traspasará a ningún jugador en diciembre?

–El compromiso por parte de todos los integrantes del plantel es máximo con el proyecto. Le puedo asegurar que ningún jugador del Extremadura será traspasado a ningún equipo en esta temporada. El Extremadura es un proyecto ganador.

–Usted ha comentado en varias ocasiones que ha evolucionado mucho como presidente. ¿En qué aspectos?

–Templanza. Esa es la virtud en la que más he podido evolucionar en este tiempo. Y, sobre todo, saber separar bien los problemas importantes de los desgastes cotidianos que pueden generar una entidad grande.

–El club está profesionalizándose paulatinamente. ¿Qué opina que le faltaría a corto plazo?

–Estar en la Liga de Fútbol Profesional.

–Hace poco ha trascendido un principio de acuerdo con Danubio, club internacional de los más grandes de Uruguay. ¿Es una alianza de futuro?

–Sí. Es una alianza que, de rubricarse de manera definitiva, podría suponer un gran paso y una gran noticia para nuestro club.

–El sueño de todos es más que conocido. ¿Qué cree que va a necesitar el Extremadura en estos meses para conseguirlo?

–Vamos a necesitar que nuestro mayor tesoro, que es nuestra afición, esté ahí y no deje nunca de confiar en nosotros. Juntos ya sabemos de lo que somos capaces de hacer.