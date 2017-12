Los Lakers retiran los dos dorsales de Kobe Bryant

Hay jugadores que marcan la historia del deporte por su aportación en los terrenos de juego y su carisma fuera de ellos. De los que baten récords entre risas. De los que construyen disnastias en clubs históricos. Entre ellos está Kobe Bryant, que se ha retirado por todo lo alto; como merecía.

Los Angeles Lakers han querido reconocer el legado de la que ha sido su estrella durante muchas temporadas con una ceremonia para la historia. Emoción, lágrimas, sonrisas y dos dorsales en lo más alto del Staple Center, el 8 y el 24, los números que vistió Kobe como profesional, los números con los que elevó a los Lakers a la gloria. La 'Mamba', con el acto de homenaje se ha convertido en el primer jugador de la historia en ver retirados dos dorsales con el mismo equipo. Un récord más en su lista.

DOS NÚMEROS PARA LA HISTORIA

La ceremonia tuvo lugar en el descanso del partido entre los nuevos Lakers y los Golden State Warriors, actuales campeones de la NBA. El resultado era 53-57, pero solo importaba Bryant porque el estadio se volvió a llenar para verle a él. Para ver como uno de los mejores jugadores de la historia colgaba los dorsales con los que ha conquistado 5 títulos de la NBA.

Faltó Phil Jackson, el entrenador que le dirigió en todos los éxitos que logró en Los Ángeles pero no fallaron su esposa, sus hijos ni sus excompañeros de equipo, que brindaron una calurosa ovación a Kobe mientras él se dirigía a los espectadores.

JUGADOR DE RÉCORD

Bryant empezó a brillar con el 8. Logró 16.777 puntos, 3 anillos y apareció 8 veces en el All Star Game. Con él, cimentó su carrera deportiva, su leyenda."Cuando llegué a la Liga con el 8 trataba de 'plantar mi bandera", decía el jugador. Y así fue, plantó su bandera y durante las 10 primeras temporadas fue creciendo con el 8 en la espalda. Hasta que decidió cambiar, en la temporada 2006-2007.

Poco antes del momento del cambio los Lakers habían traspasado a Shaq y la 'Mamba' quería iniciar una nueva era. Con el mismo ritmo, pero desde cero. Con más madurez, pero con otras ambiciones. "El 24 fue como crecer desde todo lo que había hecho", explicaba. "La perspectiva era otra, ahora desde el punto de vista de uno de los más veteranos de la plantilla. Las cosas eran distintas", sentenció un tiempo después de la elección.

Por eso, aunque la perspectiva fuera otra, Kobe siguió creciendo a ritmo de récord. Con el 24 logró 16.866 puntos, fue 10 veces All Strar y se coronó 2 veces más campeón de la NBA. Además, se convirtió en el máximo anotador de la competición, algo que ya lo había conseguido con su anterior dorsal.

Números parecidos con ambos dorsales. Todos ellos estratosféricos, a la altura de un jugador como Braynt. De ahí a la retirada doble. Los Lakers no supieron elegir con que Kobe quedarse y se quedaron con los dos, con el único, con el 8 y el 24.

No. 8 and No. 24 will never be worn again in purple and gold. https://t.co/wFTG8D0Qhl