El líder progresa adecuadamente

1.- por qué no comenta el Penalti a Pacorro al que le arrancan la camiseta en el ares con 0-0, claro penalti, porque no se enganchó con un alambre, y si que se puso otro número que es legal en tercera división, no en Segunda b. 2.- por qué no informa que el primer gol del Cacereño parte de una ley de la ventaja ilegal, y se pita al borde del área, cuando como dice el reglamento se tuvo que pitar al comienzo de la accion y así lo ratifican varios colegiados. 3.- por qué no comenta que el segundo gol del Cacereño es ilegal por fuera de juego, teniendo la bandera levantada el linea antes y después del gol? 4.- por qué no comenta que en el minuto 80 se roba un claro penalti al TRUJILLO? Lamentable su crónica. Gracias.