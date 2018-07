La Liga se va de gira

Madrid y Barcelona ya no son los únicos clubs que dedican unos días a expandir su marca fuera de España. Muchos equipos de Primera, espoleados también por la Liga de Fútbol Profesional se van al extranjero para promocionar el campeonato y obtener adeptos; o sea, clientes. Hasta el Girona visitará la India, tratando de aunar los intereses deportivos con los comerciales de la patronal.

BARCELONA

Arthur y Lenglet no

bastan para mejorar

El Barça inicia mañana su gira y el equipo que verán los estadounideses tendrá poco o nada que ver con el Barça de la temporada oficial. Al menos con el equipo masculino, porque al viaje se suma el femenino por primera vez. Las chicas jugarán un amistoso contra un rival de tercera division; los de Valverde se enfrentan a tres duros rivales.

Duros por su entidad y duros porque será un Barça desnaturalizado y de inferior nivel. En la expedición no habrá ningún mundialista excepto el meta alemán Marc André ter Stegen, salvo cambio de última hora. El club, por tanto, no cobrará el caché que le correspondería. Las ausencias se penalizan por contrato. Sobre todo la de Messi, disfrutando de las vacaciones en Ibiza para olvidar la experiencia rusa.

Valverde manejará un grupo en el que estarán los dos fichajes (Arthur y Clément Lenglet), varias promesas del filial pero tambien varios jugadores con los que no cuenta y a los que está entrenando en Sant Joan Despí, casos como Aleix Vidal, Douglas, Rafinha o André Gomes. Hasta que no sean traspasados no habrá novedades en la plantilla.

Y el Barça las necesita. Sobre todo para competir en la Champions, donde las últimas eliminaciones prematuras (tres veces seguidas en cuartos de final) frustran al club y a la hinchada. Arthur y Lenglet no bastan. La conquista del doblete saldó con éxito la primera campaña de Valverde, quien sabe que está obligado a recolectar, como mínimo, la misma cosecha. Mejorarla empezaría con ganar la Supercopa de España ante el Sevilla, ya que el año pasado se perdió ante el Madrid en plena depresión por la pérdida de Neymar.

El principal objetivo del Barça es reforzar el centro del campo. Descartado Golovin y casi imposibles Thiago y Pjanic por su alto salario y precio de traspaso, los nombres que suenan son De Jong (Ajax) y Rabiot (PSG). En cuanto al ataque, para el que se busca un fichaje ilusionante, todos los focos apuntan ahora a Willian (Chelsea).

ATLÉTICO DE MADRID

ILUSIÓN POR LA FINAL

DEL METROPOLITANO

El proyecto Simeone arranca su novena temporada con un reto claro y definido: ganar la final de la Champions League, que se juega en el Metropolitano. La temporada oficial arranca con la Supercopa de Europa y un derbi contra el Real Madrid.

El Atlético está construyendo una plantilla acorde a las exigencias: Se han marchado Torres y Gabi, pero ha llegado desde el Villarreal Rodrigo Hernández, Rodri, que hereda el 14 del excapitán, su puesto en el centro del campo y, se espera, sus responsabilidades. Pero el gran fichaje ha sido mantener a Antoine Griezmann, que tan cerca estuvo del Barcelona. El francés compartirá la delantera con su compatriota Thomas Lemar, el veloz extremo por el que han pagado más de 70 millones al Mónaco. Además, ha llegado Adán para la portería, un suplente de garantías para Oblak. Suenan el portugués Gelson Martins, ex del Sporting Portugal, y el croata Nikola Kalinic, dos refuerzos de máximo nivel acordes a la gran ilusión rojiblanca.

REAL MADRID

la delicada gestión

post-cristiano ronaldo

La International Champions Cup, ya habitual compromiso veraniego del Real Madrid, no será testigo del primer enfrentamiento de Cristiano Ronaldo ante el que ha sido su equipo durante nueve temporadas. La Juventus ha confirmado que el portugués no hará la gira americana y el duelo del morbo se aplaza.

El equipo de Lopetegui, con las novedades de Vinicius Jr. y Odriozola, jugará en EEUU contra la Juve, el Manchester United de Mourinho y la Roma. Ya de vuelta en España, el 9 de agosto, inmerso en la preparación de la Supercopa de Europa ante el Atlético (día 15 en Tallin, Estonia) y el inicio de la Liga, el club quiere organizar el Trofeo Bernabéu.

Después de que las inesperadas salidas de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo removieran los cimientos del equipo tres veces seguidas ganador de la Champions, el reto que tienen por delante Lopetegui y el Madrid es el de reconstruir desde el éxito. La llegada de Courtois para reforzar la portería, y un nombre que le dé en ataque lo que ha perdido con Cristiano –goles, fundamentalmente–, es lo que se avecina en el mercado de fichajes del Real Madrid. En el conjunto blanco hay interés en tres delanteros (Icardi, Kane y Lewandowski) y dos mediapuntas (James y Hazard).

valencia

ilusión por el regreso

a la liga de campeones

La ilusión regresa a Mestalla con la Champions League. El Valencia va a estar concentrado en Crans-Montana (Suiza) hasta que este sábado viaje a Eindhoven para enfrentarse al PSV. Antes de iniciar La Liga, el equipo jugará dos amistosos en Inglaterra (Leicester y Everton), y la puesta de largo ante su afición, en el Trofeo Naranja, el 11 de agosto ante el Bayer Leverkusen.

El equipo de Marcelino regresa a la máxima competición europea a la espera de refuerzos tras el adiós de Guedes y Pereira, que terminaban cesión. Es complicado, pero el gran objetivo del Valencia este mercado de fichajes es que el portugués juegue otro año a las órdenes de Marcelino. El mundialista Rodrigo Moreno podría salir, si llega una gran oferta, lo que dejaría huérfana la delantera.

La llegada de un jugador importante como Daniel Wass, del Celta, y la confirmación de que seguirá Geoffrey Kondogbia dejan un centro del campo de garantías, aunque el club también quiere incorporar un atacante (suenen Thorgan Hazard y Kevin Gameiro). El club quiere recuperar a André Gomes.

villarreal

GERARD Y LAYÚN,

GRANDES REFUERZOS

Todavía le restan seis amistosos de pretemporada al Villarreal (Montpellier, Sheffield Wednesday, Angers, Wolverhampton, Real Zaragoza y Werder Bremen) después de haber empatado con el Hércules en su primer partido y antes de llegar a la primera jornada de Liga.

Sin bajas muy reseñables, más allá de la de Carlos Bacca, que ha vuelto al Milán pero que todavía tiene opciones de volver otra temporada en La Cerámica, el Villarreal de Javi Calleja apuesta por la continuidad en su plantilla, con retoques para dar un salto de nivel: el delantero Gerard Moreno (19 goles la Liga pasada en el Espanyol), Miguel Layún, el central argentino Funes Mori, el delantero camerunés Toko Ekambi y el centrocampista argentino Santiago Cáseres.

La apuesta de la cantera es siempre una constante en el club amarillo, cuyo filial se quedó a punto de ascender a Segunda A.

SEVILLA

EL RETO DE MACHÍN,

AÚN SIN REFUERZOS

El Sevilla afronta desde este jueves la competición oficial, ante el Ujpest de Budapest, en la primera de las tres previas que tendrá que superar si quiere jugar la fase de grupos de la Europa League.

Arranca la era Pablo Machín con bajas: Geis, Layún, Pizarro, David Soria y Lenglet, más las probables de Nzonzi y Sergio Rico. Y sin apenas fichajes: solo se ha ejercido la opción de compra sobre Roque Mesa, y han llegado el centrocampista Ibrahim Amadou y del meta checo Tomas Vaclík. «Todos querríamos que los fichajes estuvieran aquí», dijo Machín tras el primer amistoso. Al extécnico del Girona le urge un central suenan Djené yN’Koulou), un centrocampista (el deseado es Bakayoko, del Chelsea), algún delantero como Kalinic o Portu, y uno o dos porteros. Tambien espera a Aleix Vidal.

betis

la plantilla de quique

setién, casi cerrada

El Betis de Quique Setién que tanto maravilló con su juego afronta el reto de competir en Europa y mantener el nivel en España. El equipo se prepara en Montecastillo (Jerez) y ensayará ante el Olympique de Marsella, Bournemouth y Cardiff City antes del debut oficial. Este fin de semana ha estado en Alemania, donde ha jugado dos amistosos en la H-Hotels Cup. En uno de ellos marcó el placentino Álex Alegría, que vuelve a jugar tras la grave lesión del mes de febrero cuando jugaba cedido en el Levante. Otro extremeño hace la pretemporada con el primer equipo del Betis. Es Roberto González, juvenil emeritense que la pasada temporada jugó en Segunda B con el filial bético.

El club ya ha hecho los deberes en materia de fichajes: la salida de Adán ha llevado a Sevilla a Pau López y a Joel Robles, que lucharán por un puesto en la portería. Para paliar la marcha de Fabián (también se fue Durmisi), Setién cuenta con un jugador de primer nivel como William Carvalho. Para reforzar las bandas han llegado Sergio Canales y Takashi Inui, ya contrastados.