El Liverpool ficha al defensa más caro del mundo

El holandés Virgil van Dijk tiene el honor de ser el defensa más caro del mundo. El Liverpool acepta pagar 75 millones de libras (84,4 millones de euros) al Southampton por el central, que se incorporará a los diablos rojos el 1 de enero cuando se abra el mercado de invierno. Van Dijk no disputó el último partido con su club, frente el Tottenham del martes, ante el inminente traspaso.

El récord del defensa más oneroso lo ostentaba el francés Benjamin Mendy desde el pasado verano, cuando el Manchester City pagó 58 millones al Mónaco.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



